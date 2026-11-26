本土智慧家電品牌禾聯碩（5283）26日舉行2027年新產品發表會，以人本AI為主軸全面升級旗下家電陣容。看準明年即將上路的冰箱新能效標準，以及台灣居家潮濕與高溫氣候痛點，禾聯碩推出國產首發的RGB MiniLED顯示器、可溫濕同步控制的智能空調，並聯手YAMADA山田空調與代理的SHARP、英系Scion品牌同步展出多款新品，瞄準高階換機與輕商用市場。

在視聽家電方面，連續兩年拿下台灣精品獎的「RGB MiniLED極光系列」液晶顯示器成為本次主力，禾聯碩打破傳統背光限制，採用紅、綠、藍三原色獨立發光與精準控光技術，讓色彩純淨度與暗部細節大幅躍進，全系列尺寸從32吋一路涵蓋至百吋「泰坦系列」，並陸續導入Google TV 6.0系統，搶攻大尺寸家庭劇院市場。

針對台灣消費者在意的空調與除濕需求，禾聯碩此次推出的全新SR系列智能空調，整合溫度與濕度管理，解決室內冷氣吹久了卻依然黏膩的痛點，同時升級語音聲控，讓民眾能自定義喚醒詞，提升語音操作便利性。

在輕商用領域，新一代多管自由配室外機材積縮小18%，主打「鎖附安裝不需燒管」大幅降低師傅施工難度，其中28kW與33.5kW機型更是國產首推採用R32環保冷媒的機種。

此外，針對台灣容易出現沼氣腐蝕冷氣銅管的環境，旗下的YAMADA山田空調FT系列與代理的SHARP極淨CESH系列壁掛空調，今年也全面導入防沼氣設計，延長機器壽命。

隨著2027年冰箱新能效標準倒數，禾聯碩提前布局，擴充涵蓋小容量、窄身型到大容量的變頻一級能效陣容，其中592L變頻十字對開四門冰箱，內建8°C至-20°C自由調整的「獨立靈活變溫室」，讓冷藏與冷凍空間能隨採買需求彈性切換。

洗衣機方面則主打19kg直立式變頻機種與13kg、15kg大容量滾筒洗脫烘，並在關鍵零件添加鋅離子抗菌材質，瞄準現代家庭對衛生與效率的雙重需求。

看準現代居住空間趨向小宅化，禾聯碩小家電今年以輕巧與節能為主軸。夏季主力「AI全域循環扇」結合聲控、手勢開關與人體追蹤三大模式，能自動跟著人吹送氣流；清潔與廚電則推出搭載綠光顯塵的羽量級手持吸塵器、全系列一級能效除濕機，以及採用銀粒子抑菌技術的微波爐，透過自有品牌與多品牌代理的雙軌策略，全面擴大在台家電市占版圖。