日本是台灣第四大貿易夥伴。經濟部已連七年舉辦「台日投資合作論壇」。經濟部投資促進司表示，未來將持續推動台日企業在AI、半導體、矽光子及其他領域合作，並透過「投資台灣事務所」提供專人客製化服務，協助日商持續投資台灣。

經濟部與日本瑞穗銀行共同舉辦的「2026台日投資合作論壇」於24日在台北舉行，由經濟部長龔明鑫與瑞穗金融集團常務執行董事暨亞太地區總裁材木孝一共同揭幕。

龔明鑫表示，日本是臺灣第4大投資來源地及第4大貿易夥伴；隨著台積電赴日設廠，帶動台灣供應鏈赴日布局，台日產業夥伴關係更趨緊密。面對地緣政治風險，AI科技持續為全球經濟注入動能，台灣今年前3季累計經濟成長率達14.22%，全年可望突破12%，全年出口規模也有望衝破9,000億美元，明年可望突破1兆美元，均創歷史新高。

龔明鑫指出，AI發展需要完整供應鏈支持，日商正是重要夥伴。除日東電工、福隆玻璃纖維等投資啟用新產線外，三井不動產集團持續在林口、台中及台南布局複合式商場。經濟部將持續搭建臺日產業投資交流平台，深化雙方合作。

經濟部投資促進司表示，「台日投資合作論壇」今年邁入第7年，已成為日商瞭解臺灣產業趨勢的重要投資交流平台，未來經濟部投資促進司將持續推動臺日企業在AI、半導體、矽光子及其他領域合作，並透過「投資台灣事務所」提供專人客製化服務，協助日商持續投資台灣。

經濟部表示，這次論壇在聚焦AI與半導體技術應用及合作機會，邀請研華、鴻海等臺灣指標企業分享產業趨勢與創新能量，吸引350位臺日產業領袖及企業高階經理人以實體或線上方式與會。