根據DIGITIMES最新研究指出，台積電將主導2027年高階雲端AI加速器封裝市場。DIGITIMES預估，2027年全球高階雲端AI加速器出貨量將達2,600萬顆，其中85.8%採用台積電封裝，CoWoS-L單一方案即占整體出貨的54.6%。隨台積電CoWoS產能滿載，超微（AMD）伺服器CPU Venice與NVIDIA Vera的封裝訂單將分流至日月光（含矽品）與艾克爾（Amkor），帶動兩大業者2027年類CoWoS封裝需求合計升至46.6萬片，達2026年的5.5倍。

在台積電方面，DIGITIMES預估，2027年全球高階雲端AI加速器出貨中，85.8% 將採用台積電封裝，且CoWoS-L單一方案即佔整體出貨的54.6%。NVIDIA仍為CoWoS最大客戶，惟隨Google自研TPU放量，2027年博通與聯發科合計的CoWoS需求估達39.3萬片，逼近NVIDIA同期新增的40萬片。DIGITIMES估計，2027年台積電CoWoS客戶需求合計將達216.5萬片，平均每月需18萬片。

在封測（OSAT）方面，分析師翁書婷指出，伺服器CPU採用多顆小晶片（Chiplet），對晶粒間互連頻寬要求提高，同時須控制封裝成本，因此超微Venice與NVIDIA Vera均規劃由台積電與封測廠共同供應。以Venice為例，除台積電CoWoS-L外，亦包括日月光FOCoS-Bridge、矽品FO-EB與艾克爾S-Connect。

DIGITIMES預估，隨兩款CPU放量，2027年日月光（含矽品）與艾克爾（Amkor）的類CoWoS封裝需求合計將達46.6萬片，為2026年的5.5倍。兩家業者中，日月光擴產速度較快，2027年底月產能可望達4.5萬片，超越艾克爾的2萬片。

此外，英特爾EMIB與力成PiFO等封裝技術具備降低大尺寸封裝成本的優勢，已成為高階雲端AI加速器與伺服器CPU的封裝選項。英特爾EMIB為載板內嵌矽橋方案，亞馬遜（Amazon）部分Trainium 3預計於2027年上半採用EMIB-M，Google TPU v9則將於2028年上半導入EMIB-T；超微Venice伺服器CPU預計於2027年下半導入力成扇出型面板級封裝（FOPLP）方案PiFO。