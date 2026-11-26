台灣美光關係企業工會幹部日前到台中市第四選區豐原、后里區市議員候選人黃朝淵競選總部遞交陳情書，尋求具有企業法務背景的黃朝淵協助，反映勞資協議透明度、工會民主、團體協商權及新工會成立行政程序等問題。黃朝淵提出三項呼籲，希望勞資可以協商。

美光台中工會上月21日宣布與資方達成協議並撤銷調解，引發基層員工與桃園工會強烈反彈。美光桃園工會本月3日聯合桃市產總及台中廠部分員工赴中科管理局前廣場拉白布條陳情，質疑撤案程序黑箱，一度企圖進入管理局問清楚，與維安警力對峙。

美光桃園工會秘書長魏豫綾當天提出質疑，台中美光工會的勞資爭議調解為何可在未經代表大會確認的情況撤案？她痛批不應由少數人壟斷決策，損害基層勞工權益，中科管理局作為主管機關，必須說明是否盡到監督與審查責任。台中廠基層員工至今根本不知道工會與資方簽署了何種協議，已募集近2600 份會員連署書，要求台中工會要召開會員大會。

中科管理局說，美光公司與美光台中工會申請勞資爭議調解案，管理局秉持公正、中立立場召開調解會議，後經勞資雙方達成一般性協議後當事人主動申請撤銷，管理局尊重勞資雙方決定。

美光工會幹部向黃朝淵陳情指出，今年10月21日，原美光台中工會9名幹部與資方簽署一項為期10年的協議，但協議內容至今未向基層會員完整公開，引發部分員工對會員知情權、民主授權及協商程序的質疑。部分員工於10月22日成立自救會，並尋求美光桃園工會協助，共同發起籌組「台灣美光關係企業工會」，凝聚桃園、銅鑼、后里及台南等地區美光員工，希望重新建立具有民主授權及對等協商能力的工會組織。

陳情者表示，員工所追求的不只是分紅金額，而是希望透過合法的工會組織，建立公開、透明且可持續的勞資協商制度，讓共同創造企業經營成果的員工，擁有公平參與協商的機會。目前關係企業工會籌備處已收到逾8600份入會申請，但工會成立證書仍待相關行政程序完成，相關程序涉及桃園市政府、經濟部及勞動部等機關，盼政府儘速釐清權責及法規適用問題，保障勞工依法組織工會與進行集體協商的權利。

黃朝淵接受陳情後提出三項呼籲，他要求公開協議內容，依法檢視協議效力；盡速核發關係企業工會證書；落實對等團體協約，促進勞資共榮。

黃朝淵表示，工會的目的不應只是罷工或製造勞資對立，而是依循團體協約法及相關勞動法規，建立公平、透明且對等的勞資協商機制，讓企業與員工透過制度化的溝通，尋求長期互信與勞資共榮。他說勞資可以協商，但不能只有資方說了算！企業如何分配經營成果，應由勞資雙方透過合理機制進行協商；但工會自主、會員知情權、民主授權、對等協商及行政程序的公平性，則是政府應依法保障的公共課題。