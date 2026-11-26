隨 AI 持續發展，企業導入 AI 的重點已逐漸從資訊查詢與內容生成，延伸至工作任務執行及營運流程整合。叡揚資訊（6752）於11月24日舉辦「GSS CXO Day」研討會，聚焦企業 AI 應用與落地，分享從 AI Agent 技術研發、企業系統與知識整合，到 AI 治理及資安防護的實務方向，探討企業如何建立可信任、可管理且能持續擴展的 AI 應用環境。

叡揚資訊董事長張培鏞表示，「AI的應用領域很廣，叡揚為解客戶需求，不斷研發技術。」他分享叡揚自 2013 年投入 AI 研發，從自然語言處理、影像辨識等技術，拓展 AI 在企業的應用。隨著近兩年Agentic AI的技術快速發展，企業面臨的課題已延伸至如何將AI 納入既有流程，並建立相應的管理機制。

在 AI Agent 實際執行任務方面，叡揚前瞻技術研究所經理王麒詳指出，Agent Runtime Platform 透過執行環境隔離、服務授權、內容安全檢查及執行軌跡紀錄，利用一個平台讓不同框架與環境中的 Agent 都能納入管理，降低 AI 越權操作與不當存取風險，讓企業在運用 AI 自主執行任務時，仍能掌握其行為與責任範圍。副總經理符文藻則介紹C.ai 企業級 Agentic AI 平台，可依企業需求部署於機房，並透過 MCP（Model Context Protocol，模型上下文協定）串接既有應用系統，讓AI Agent 能運用企業既有工具與資料執行任務。

然而，讓 AI 參與工作流程，不只需要具備執行能力，也必須掌握使用範圍與潛在風險。叡揚資訊資安直屬事業處副處長郭俐佳指出，企業應從 AI 資產盤點、人員培訓、開發階段安全驗證，到上線後的持續防護，建立完整的治理機制。例如叡揚引進的Mend.io 能盤點企業使用的 AI 模型、Agent 與相關設定，檢查 AI 生成程式碼的安全性。他引用 ColorTokens 技術長表示「你不能只是教三歲小孩別爬樓梯，你得裝柵欄，」 透過 AI Guardrails（AI 護欄）即時檢查輸入與輸出內容、控管權限及保護機敏資料。

企業知識與既有流程的整合也是 AI 能否發揮實際效益的重要環節。叡揚資訊創新協同事業處副處長姚紹麒分享企業知識中樞的建構方向，協助整合分散於企業內部的資料、文件與工作經驗，讓 AI 能運用企業自身累積的知識；叡揚雲端事業處副處長李宗青則進一步以表單應用為例，說明叡揚的智慧表單如何讓 AI 能透過 MCP 串接企業系統及表單流程，從單純回應問題，延伸至跨系統協作與流程執行。當企業知識、應用系統與工作流程能夠有效連結，AI 才有機會進一步融入日常營運。

叡揚資訊表示，企業 AI 導入不只是選擇模型或工具，更涉及既有系統整合、知識運用、任務執行與安全治理等多個面向。企業應結合日常應用與資訊治理，依照自身需求導入AI 應用，提升工作效率的同時，兼顧資訊安全與營運管理。