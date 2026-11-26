AI人才需求已不再侷限於科技業。隨著各行各業加速數位轉型，企業對AI及資訊科技人才的需求同步增加。1111人力銀行進行《2026 Q1至Q3 AI職缺成長趨勢報告》，盤點AI時代的新興職務與轉型職缺，掌握產業人才需求變化。

調查發現，企業加速導入AI，帶動系統建置、資安防護及AI應用部署等人才需求。2026年前三季「AI工程師」職缺成長率達66.12 %，「演算法開發工程師」成長54.41 %；「資安工程師」及「系統工程師」則分別成長35.47 %及26.38 %。此外，「數據分析師／資料分析師」成長30.30%，這反映出，企業迫切需要能從龐雜資料中提取有用資訊，讓AI提供可靠的預測與決策建議的人才。

值得注意的是，AI人才需求已從科技業擴散至傳統產業。2026年第三季「化學相關製造業」的AI相關職缺，較第一季成長74.32 %；「倉儲／運輸輔助業」成長44.83 %，「建築規劃／設計」的AI相關職缺也成長24.57 %，顯示AI應用逐步深入製造、物流及設備工程和建築等領域，也正在改變既有職務的工作內容與能力要求。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，從職缺變化可以看出，AI帶動的人才需求已跨越產業界線，從科技業延伸至傳統產業。企業導入AI後，除了延攬專業人才，也更加重視系統整合、資訊安全及實際應用能力，甚至開始思考如何透過在職培訓，讓既有員工具備AI應用技能與跨領域整合能力。

進一步觀察企業指定的技術技能，AI人才需求已從基礎程式開發，逐步延伸至生成式AI及自動化應用。第三季要求SQL技能的職缺達1,061個，Python則有786個，顯示資料處理與程式能力仍是企業導入AI的重要基礎。值得關注的是，具備AI Agent（AI代理人）使用能力的職缺，較第一季成長350%，由32個增加至144個，增幅居各項技能之首。

莊雨潔分析，企業導入AI的目的，已逐漸從過去的輔助問答，轉向自動執行任務與優化工作流程，AI Agent也開始應用於行政流程優化及跨系統作業。不過，目前AI Agent相關職缺仍處於發展初期，成長幅度較高，也與第一季基期較低有關。整體而言，企業對AI人才的期待已不再只著重模型開發，而是更重視如何將AI整合至實際營運流程，同時兼顧系統整合、資訊安全及權限管理。