陷入婚外情等爭議離職僅11天，輝達董事會日前通過黃仁勳即日起恢復總裁、執行長及董事職務。科技大廠滿血復活，科技業訂單持續熱絡，卻也讓企業人力吃緊、加班壓力同步升高。1111人力銀行資料庫統計，今年10月AI相關工作機會逼近3.9萬筆，較去年同期大增46%，以電子科技、資訊、軟體及半導體產業最為熱絡。但科技業缺工，已經從高階研發、製程工程師，擴大至設備維護、技術員及生產線人力。

根據1111人力銀行資料庫統計，今年10月AI相關工作機會逼近3.9萬筆，較去年同期大增46%，以電子科技、資訊、軟體及半導體產業最為熱絡。1111人力銀行公布的「企業晉用研發替代役滿意度調查」也顯示，科技業缺工問題評分達6.45分，高居各產業之冠；分析缺工原因，54.5%企業認為少子化造成就業人口減少，46.6%認為求職者就業意向改變，42.4%指出國際大廠挖角造成人才流失，另有37.5%認為理工人才培育供不應求。

1111人力銀行執行董事陳曉蓁指出，近期與40多間科技產業廠商的交流觀察，科技業缺工已經從高階研發、製程工程師，擴大至設備維護、技術員及生產線人力。隨著AI帶動訂單與產能需求增加，企業整體職缺需求不減反升，但履歷投遞量減少、人才條件不符需求，以及面試邀約未到場等情況，讓企業招募更加困難，人才供需失衡正逐漸擴大。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，過去外界談到科技業人才荒，通常會先想到高階工程師或AI專業人才，但現在連設備維護、組裝測試、技術員及生產線作業人力都難以補足，顯示產業擴張速度已超過人才供給。當企業無法及時補足人力，便只能透過加班維持生產進度，長期下來不僅增加既有人員負擔，也可能進一步影響留任意願。

陳曉蓁表示，1111人力銀行成立「破解台灣科技人才斷層智庫」，結合產官學力量，以搶救科技人才斷層、化解百工百業缺工危機為兩大核心，邀集產業、政府與學界共同研議對策，並透過系列論壇，希望能促進人才培育與產業需求接軌。首場論壇將於12月5日登場。透過跨界交流，深入探討AI技術發展、產業應用與人才培育趨勢，為企業與人才共同尋找下一階段的發展方向。