中美晶加速美國太陽能製造布局，25日代子公司旭昶公告，董事會通過美國子公司取得廠務工程及設備案，交易金額不超過2000萬美元（約新台幣6.3億元），並同步通過美國子公司現金增資案。這也意味中美晶與聯合再生能源今年7月宣布攜手赴美設立太陽能模組廠的計畫，朝實質建廠階段邁進。

根據公告，旭昶將透過美國子公司Solar Assure Inc.或籌設中的Solar Assure Texas（暫定名稱），與FASCore Construction LLC簽訂廠房設施設計施工統包合約，交易金額上限為2000萬美元。同時，旭昶將斥資2200萬美元增資美國子公司，再由美國子公司以4,000萬美元投資籌設中的孫公司，資金來源為自有資金及銀行融資。

中美晶與聯合再生分別持有旭昶51%及49%股權，雙方原規畫總投資金額為4,000萬美元，首期建置年產能1GW的太陽能模組廠，預計2027年第3季量產，並延攬前茂迪總經理葉正賢領軍，鎖定美國大型地面型太陽光電市場。

此次赴美設廠，除因應川普政府推動製造業回流及提高進口關稅政策，更重要的是搶攻美國非紅太陽能供應鏈商機。聯合再生董事長洪傳獻先前指出，美國每年太陽能市場需求約40至50GW（10億瓦），其中非紅供應鏈需求約35GW，為台灣太陽能業者提供新的發展空間。

近年中國大陸太陽能產能嚴重過剩，低價競爭壓縮全球業者獲利空間，台灣廠商透過赴美建立在地製造基地，有望避開部分貿易壁壘，並藉由供應鏈透明度及產品可追溯性，建立差異化競爭優勢。

另一方面，美國AI資料中心及半導體製造業大舉擴張，帶動電力需求攀升，也為太陽能及儲能產業創造潛在商機。中美晶此次布局，可望間接切入美國AI基礎建設衍生的能源市場。

值得注意的是，繼旗下環球晶在美國德州建置半導體矽晶圓廠後，中美晶再將太陽能製造版圖延伸至美國，顯示集團正加速推動在地製造策略。若新廠確定落腳德州，呼應包括特斯拉要建的Terafab及台積電也決定在德州興建旗艦級晶圓廠，德州的綠能與將形成半導體材料，將成為中美晶拓展美國市場的重要戰略支點。