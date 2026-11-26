國立中央大學國際事務長張中白與法國土魯斯大學教授穆特侯（Frédéric Mouthereau）因造山帶構造動力學及新興「天然氫」（白氫）地質研究，共同獲頒第28屆台法科技獎。

頒獎典禮今晚在巴黎舉行，國家科學及技術委員會副主任委員陳炳宇、駐法代表郝培芝與法蘭西自然科學院（Académie des Sciences）院長康布（FrançoiseCombes）、國際關係副院長沃爾曼（Francis-AndréWollman）共同主持，並由院士加萊（Éric Calais）介紹得獎人及其研究。

陳炳宇致詞時說，張中白與穆特侯多年來合作研究台灣山脈形成，有助於加深對自然災害的瞭解，也一起培養了許多學生，展現跨國合作所能達成的巨大成就。

陳炳宇特別指出，2人都曾是已故地質學者安朔葉（Jacques Angelier）的學生，而1999年第一屆台法科技獎得主正是安朔葉，「今晚，他的2名學生在此一起獲得同一獎項，相信他一定非常自豪」。

沃爾曼表示，台法科技獎是一個發現雙邊合作多樣性的新契機，近年得主分別來自大氣科學、材料科學、光電、分子生物學、演化生物學等領域，今年是地球科學，多元領域各自精彩，「無論往哪裡看，都有人真正在推進探索過程的邊界」。

根據典禮手冊說明，台法雙方的合作研究已進一步拓展至天然氫探勘，台灣具有特殊的地球動力學環境，包括活躍的板塊聚合、高熱流、深部流體循環，以及蛇紋岩化的基性與超基性岩出露等特徵，張中白與穆特侯的研究團隊以此為基礎，正探討活動斷層帶中氫氣的生成與運移機制。

張中白向中央社記者解釋，氫是很有潛力的能源，過去普遍認為這種極輕、容易逸散的氣體無法儲藏在地下，但目前科學家發現，在某些特殊條件下，有些地質「陷阱」（trap）可以封存氫，例如斷層或特殊的蓋層，找到這些地點，即有可能加以開採成為未來能源，團隊試圖在台灣找到這些有氫的「陷阱」，目前著重在東部地區。

張中白是巴黎第6大學構造地質學研究所博士，曾於2017年至2021年擔任駐法代表處科技組組長。

典禮手冊提到，張中白是最早將法國發展的衛星合成孔徑雷達差分干涉技術（DInSAR）引入台灣的科學家之一，應用這項技術獲得的觀測成果，為台灣及越南、印度、日本等其他地表變形活躍地區提供了珍貴的學術研究和工程應用參考。

穆特侯在巴黎第6大學取得博士學位，博士論文以台灣前陸造山帶為研究主題，近30年來與張中白深化合作，積極促進法台科學交流和合作架構。

台法科技獎由法蘭西自然科學院與國科會合作遴選年度得獎人，獎項被列入法蘭西自然科學院「大獎」（Grands Prix）之一。