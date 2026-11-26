部分經濟學家擔心，如果ＡＩ泡沫破裂，股市下跌、投資縮水與貸款損失等三重打擊，對美國經濟的傷害可能比二○○○年代初期網路泡沫破裂更嚴重，偏偏華府救經濟的空間已大不如前。專家也評估，資料中心若建設歸零，可能導致晶片重鎮台灣經濟成長衰退。

華爾街日報報導，過去兩年科技股大漲、資料中心大興土木，撐住美國經濟成長。巴克萊估計，ＡＩ投資貢獻過去一年百分之廿五經濟成長，即使泡沫沒破只是投資降溫，也可能拖累經濟。

二○二五年初以來，美股上漲約百分之廿，主要靠ＡＩ題材帶動，牛市也撐住消費。股票如今占全美家庭淨資產的百分之卅五，高於網路泡沫高峰的百分之廿六，股市若重挫，家庭財富縮水，數百萬人可能縮手消費。

再者，資料中心停建會衝擊營建與設備供應商。巴克萊資深經濟學家米勒估計，扣除晶片支出，資料中心建設過去一年僅貢獻美國ＧＤＰ成長約○點五個百分點；若建設歸零，晶片重鎮台灣可能陷衰退，美國卻未必。

ＡＩ泡沫破裂後果會多慘，可能取決金融業，但借貸風險很難看得清。資料中心貸款不少放在資產負債表外，由私募股權基金等非銀行機構發放，晶片商又投資自家客戶，加上交叉擔保，很難看清楚誰真正承受損失。

哈佛大學經濟學家、聯準會前理事史坦說，不太可能重演二○○八年金融危機，但衝擊可能超過網路泡沫破裂。當年網路泡沫破裂，那斯達克指數從二○○○年三月的高點一路下滑，跌到二○○二年十月才反轉，跌幅達百分之七十七。

亞馬遜、微軟等巨擘多用自有現金建資料中心。哥倫比亞大學商學院經濟學家范紐維堡估計，泡沫現在破裂，相關貸款損失可能約五百億美元，但若借貸如預期暴增，幾年後可能達二兆美元，這並不包括股市損失。

麻煩的是，華府救市會很吃力。聯邦債務由公眾持有的部分已突破ＧＤＰ的百分之一百，二○○八年金融危機前夕才百分之卅五，政府借錢救市的空間縮小許多。債務疑慮甚至可能在衰退時推高公債殖利率，削弱低利率刺激經濟的效果。