外電報導，美國總統川普將於12月4日出席台積電（2330）亞利桑那州鳳凰城廠區擴建典禮。這場盛大的擴建典禮，不只是產業盛事，更具有濃厚地緣政治意味。

對美國總統川普而言，台積電亞利桑那廠是「美國製造」的具象化成果；對台積電而言，這是滿足客戶需求，也是落實投資承諾的展現。

外界解讀，美國製造一直是川普政府心心念念的議題，台積電創辦人張忠謀多次針對半導體與地緣政治提出精準預言，川普若親自出席典禮，正完美印證張忠謀當年判斷。

張忠謀曾說，台積電已成為「兵家必爭之地」。外界認為由於掌握全球絕大多數先進製程與AI晶片產能，台積電不再只是一家純粹追求商業利潤的企業，而是美中角力與各國政府極力拉攏、施壓的核心戰略資產。

他曾直言，在美國製造晶片成本遠高於台灣，台積電赴美、日、德設廠，本質上是為回應地緣政治與客戶分散風險的需求，考驗經營團隊的政治智慧。

台積電是台灣的護國神山，也是各國爭取合作的標的，其海外布局擴展不只關乎要滿足該公司客戶的需求，對於各國政府來說也有積極的戰略意義。

對於川普政府來說，不論是任內政績或實質利益，都必須拉攏更多先進半導體製造至美國設廠。從實質利益來看，進入AI新時代，高階先進晶片是AI基礎建設當中不可或缺的關鍵元件，一定希望要有相當的產能位於美國，自然不可全受制於人。同時，考量到地緣政治等因素，國安角度來說也是如此。