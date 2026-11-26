彭博資訊昨天報導，美國總統川普將出席台積電亞利桑那州鳳凰城廠區的擴建典禮，凸顯台積電在美國半導體產業政策及ＡＩ供應鏈的關鍵戰略地位。據了解，台積電董事長暨總裁魏哲家將率領兩位共同營運長及兩位副共同營運長出席，政府則由身兼台積電董事的國發會主委葉俊顯代表與會。

彭博指出，白宮官員透露，川普將於十二月四日出席這場典禮，屆時包括台積電經營高層、重要客戶、設備及材料供應商、商業合作夥伴等都將受邀出席。這也是川普擔任總統後首度造訪台積電亞利桑那州廠區。

台積電出席典禮的人員陣容堅強，除魏哲家外，還包括兩位執行副總經理暨共同營運長秦永沛、米玉傑，以及兩位資深副總經理暨副共同營運長侯永清、張曉強，涵蓋全球製造營運、先進技術研發、資訊安全、業務開發及全球客戶服務等核心領域，幾乎是台積電最高營運決策團隊全員出動。

此外，輝達執行長黃仁勳也是台積電力邀的重量級人物，這會是他回任後的首次公開活動。但彭博報導，黃仁勳預計於典禮前一天出席美國國會參議院作證，目前尚不清楚他是否會與川普一同現身。

但因輝達是台積電重要客戶，台積電美廠擴建更是為就近滿足輝達等客戶對ＡＩ先進晶片需求，市場人士預期黃仁勳可望出席這場盛會。

若黃仁勳應邀出席，川普、魏哲家及黃仁勳三人同台，將成為全球ＡＩ產業及資本市場高度關注的畫面，也將進一步凸顯台積電在美國ＡＩ產業發展及先進晶片供應鏈中不可或缺的角色。

台積電是在川普第一任總統任期即將結束之際，於二○二○年宣布赴亞利桑那州投資設廠，歷經拜登政府推動「晶片與科學法案」，再到川普重返白宮，台積電逐步擴大在美投資，今年七月宣布再加碼一千億美元，累計承諾在美投資金額達二六五○億美元，布局涵蓋先進製程晶圓廠、先進封裝廠及研發中心。

彭博引述白宮官員指出，目前台積電亞利桑那州建廠工程已雇用一點二萬至一點五萬名建築工人，以及數千名其他相關人員，待整體擴建計畫完成後，預計將創造超過一萬個直接就業機會。

對川普而言，親自出席台積電擴建慶祝典禮，不僅可彰顯其推動半導體製造回流美國的政策成果，更可藉由台積電擴大投資，展現美國掌握ＡＩ時代關鍵供應鏈的企圖心。而魏哲家率領最高營運決策團隊赴美，除展現對美國投資承諾及客戶需求的高度重視，也凸顯亞利桑那州廠區正從單純的晶圓製造基地，逐步朝向整合先進製程、先進封裝及研發能量的半導體生產聚落發展，成為台積電全球化布局的重要戰略據點。