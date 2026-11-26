行政院政務委員兼國科會主委吳誠文昨（25）日表示，台灣雖然擁有晶片製造優勢，但目前對於AI部分還需要朝多元化發展。政府正在緊鑼密鼓制定智慧國家方案，包括主權AI基礎建設、強化核心關鍵技術，以及推動國家智慧化。

經濟日報昨天舉辦2026創新論壇，以「AI進化企業競爭力」為主題，吳誠文出席致詞，釋出以上觀點。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、凱基金控、國泰金控、元大投信協辦。

談到經濟情勢，吳誠文認為，台灣不必跟著別人緊張、不安。根據主計總處數字，2025年台灣GDP達9,200億美元，成長率8.68%；今年GDP預估將超過1兆美元，成長率可能超過12%，業界訂單已接到年底；台灣半導體產業營收去年超過6.5兆元，今年將大幅增長至逾9兆元。

吳誠文說，國科會的責任是協助投資多元前瞻的科技產業，讓台灣保持優勢，台灣不能只守著先進製程晶片，現在開始要多元化。半導體將應用到社會各個層面，已不只是資料中心的GPU，邊緣運算、終端設備及個人、家庭的需求都需要晶片，不一定要2奈米或未來的1.4奈米製程，成熟製程就會普及到所有應用。

他表示，政策上除了主力的前瞻晶片，也會全力協助成熟製程產業，留住產業，不被其他競爭對手取代；同時發展量子運算、太空科技、海洋科技、無人載具及服務型機器人等多元科技。

他強調，服務型機器人將存在社會各個角落，AI不只存在電腦、平板和手機，而會以不同形體成為生活中的助手。

智慧國家方案由行政院副院長鄭麗君主持的團隊推動。吳誠文說明，在主權AI基礎建設方面，算力不會只有大型資料中心，將延伸到分散式，甚至到邊緣運算設備，讓產業有更多機會；核心關鍵技術方面，多元前瞻科技一定要持續發展；國家智慧化則要擴及各行各業。

吳誠文指出，目前只有高科技產業、雲端服務及電信業者大量使用AI，還沒有進到各行各業，需求要滿足還早得很。未來生活所有問題都會AI化，算力需求仍在增加，電力科技及運算科技也將隨需求不斷演進。

他提到，賴總統已宣布由經濟部主責、未來八年投入1,000億元協助中小企業，重點不是過去補貼外銷代工零組件製造的模式，而是協助優質傳統產業轉型、智慧化，也將為科技產業帶來非常大的內需市場，政府將組成各種科技台灣隊，協助傳統產業進入科技產業生態系。

他強調，AI並不是要消滅傳統產業，而是協助傳統產業進入AI時代。