戴爾（Dell Technologies）成功搭上AI需求熱潮，上季營收、獲利和本季展望都超出華爾街預期，並繼5月和9月之後，第三度上修全年營收預測。在AI伺服器接單前景暢旺效應下，鴻海（2317）、緯創（3231）、仁寶（2324）等相關戴爾AI伺服器概念股後續營運將可望跟著一起衝。

戴爾在美股24日盤後釋出最新財測，截至明年1月的本會計年度營收約2,020億美元，高於9月預測的1,920億美元，優於原先分析師預估的1,935億美元。其中，全年AI伺服器銷售預估從740億美元上修至780億美元，預估年增216%。

至於本季（第4季），預估營收563億美元、調整後每股盈餘8.40美元，也都高於市場預期的536億美元和7.49美元。

回顧上季表現，戴爾營收年增103%至549億美元，遠高於分析師預估的493億美元，調整後每股盈餘9.45美元，市場僅預期6.60美元。戴爾指出，成長主要由AI伺服器帶動。雲端業者、AI研究機構和主權雲端網路，正大舉採購搭載輝達（NVIDIA）晶片的伺服器。戴爾上季AI伺服器銷售額達220億美元，年增291%。

戴爾副董事長兼營運長克拉克（Jeff Clarke）表示，上季取得602億美元AI訂單，季末尚未交付的AI訂單金額達到創紀錄的1,323億美元。他說：「我們現在已經是一家不同的公司，絕大多數獲利和成長都由基礎設施解決方案事業群帶動。」

不過，昂貴晶片也推高AI伺服器的成本。戴爾表示，AI伺服器的營業利益率約為中個位數百分比，隨著本季銷售占比增加，基礎設施事業群的營業利益率將從17%降至略低於15%。

相較之下，PC業務表現較弱。上季PC事業營收128.9億美元，低於市場預估的143.3億美元。記憶體漲價推高電腦售價，消費者也選擇延後換機。

戴爾在釋出亮眼上季財報及對外來前景正面看待效應下，市場持續看好，鴻海、緯創、仁寶等戴爾相關AI供應鏈後續接單動能有機會持續升溫。其中，緯創從過去PC時代就長期與戴爾合作，進入到AI伺服器商機時，緯創則順利拿下戴爾的L6、L10等伺服器代工訂單，成為緯創近年來營運動能持續衝高的主要關鍵。