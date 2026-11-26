晶華國際酒店（2707）集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正昨（25）日表示，飯店AI轉型不能只靠技術導入，更需要管理階層與第一線員工共同參與，透過數據分析、專業判斷及工作流程整合，才能將科技應用轉化為組織持續改善的能力。

吳偉正昨天出席2026創新論壇，以「舌尖上的演算法～飯店AI化進程」為題發表演講。他提到，晶華國際酒店集團積極推動AI與智慧科技轉型，從住房收益管理、宴會場域規劃到餐飲廚餘管理，逐步將科技導入日常營運，提升決策效率及顧客滿意度。

吳偉正指出，面對疫前、疫中及疫後不同階段的市場挑戰，晶華持續思考如何運用科技提升經營韌性。AI不是要取代服務人員，而是協助同仁從重複性工作中釋放時間，將更多心力投入觀察、判斷及顧客關懷，讓科技提升效率的同時，也能讓人與人之間的服務互動更加細緻。

在住房收益管理方面，晶華運用AI協助分析大型團體訂房的效益。例如，明年2月有一筆500多人的團體訂房需求，由於團體規模愈大，議價能力也愈高，飯店必須精準評估接團後的收益。

透過AI進行數據驗算，分析結果顯示，平均房價可達9,100元；同時考量若不接團，當月住房也已接近滿載，AI能在約10分鐘內完成各種數據分析，推估不同接團情境下的收益，提供管理團隊作為是否承接訂單的決策依據，找出飯店在特定時段的最大收益。

宴會場域是晶華導入5G科技的另一項應用。吳偉正表示，晶華透過5G擬真場域體驗系統，解決傳統宴會業務在場地銷售及規劃上的痛點。過去宴會場地尚未布置前，客戶不容易想像活動實際呈現的樣貌，加上場勘時間不易配合、2D平面圖及照片缺乏空間臨場感，以及業務人員必須反覆製圖溝通，都增加接單及跨部門協調的時間成本。

導入5G空間場域體驗技術後，業務人員可依客戶需求，即時編輯場景及物件，呈現活動當天的空間配置與視覺效果，讓客戶透過3D畫面預覽宴會場地，提升決策效率。此外，運用5G即時3D環境及物件掃描技術，可透過攝影設備快速建立物件3D模型，再置入虛擬場景，讓桌型、布置及活動動線等規劃更具體，也減少反覆打樣、修改及溝通所耗費的人力。

餐飲管理方面，晶華以旗下自助餐廳栢麗廳為例，該餐廳每月約有5萬人次用餐，食材管理及廚餘處理都是重要課題。晶華2023年導入AI廚餘管理系統，透過科技掌握食材耗用及廚餘狀況，協助餐飲部門減少剩食浪費並能分析顧客喜好；另也導入智慧烹飪系統，希望透過標準化及數位化技術，讓不同飯店據點即使由不同廚師操作，也能維持與台北相同的餐點口味及品質。