趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦昨（25）日表示，AI已全面成為駭客組織的「生產力工具」，不僅推動釣魚郵件點擊率由12%飆升至54%、攻擊成本大降95%以上，更促使網路攻擊演進為「全自動AI代理（AI Agent）」，全球企業陷入前所未有的「資安颱風季」。

洪偉淦昨天出席2026創新論壇，以「誰來抓AI駭客」為題發表演講，釋出以上觀點。

他強調，現在資安防禦進入提前預防，「以AI打AI」的新常態，企業必須落實「零信任（Zero Trust）」架構，將AI代理視為「數位員工」同樣嚴格治理，包含賦予獨立身分、落實最小權限原則、設定金流與資料傳輸上限，以及在關鍵決策節點保留「人機協作」審核與緊急煞車機制。

同時，企業也應導入自動化資安維運與「數位分身」虛擬沙盒進行紅藍軍攻防演練，方能從被動挨打轉向預測式防禦。

洪偉淦指出，當前AI重塑駭客的商業模式和技術門檻，例如目前82.6%的釣魚郵件由AI生成，透過精準翻譯打破語言屏障；AI腳本生成速度由過去數十小時壓縮至5分鐘；暗網對惡意程式AI生成工具的討論與販售激增219%，自動重寫的多變型惡意程式更使傳統特徵碼比對攔截率下降30%至40%。

另外，結合語音複製的深偽詐騙（Vishing）激增442%，早於2023年便造成123億美元損失，預估年複合成長率逾30%。

洪偉淦分析，過去駭客考量成本，鎖定具備高贖金支付能力的大型企業。如今攻擊成本趨近於零，駭客改採「地毯式無差別攻擊」，即便中小企業不付贖金，駭客就將海量個資轉賣給詐騙集團變現，使掌握大量個資的電商與系統集中商首當其衝。

隨著今年4月具備超強弱點挖掘能力的AI模型問世，引發全球軟體系統「漏洞海嘯」，加上開源模型與自動化攻擊框架（如ARTEX）普及，駭客已能以極低成本進行全天候自動化攻擊。

他提到，AI快速挖掘出海量底層漏洞，反而引發軟體供應鏈的系統性危機。企業被迫急促修補漏洞，若缺乏完整驗證測試，修補程式反而引發更嚴重的系統崩潰，先前微軟全球大當機與美國聯邦航空總署（FAA）停飛事件，背後皆與例行維護及緊急修補漏洞導致系統掛點有關。