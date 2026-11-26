全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況近來雜音四起，恐使明年供需反轉。全球五大NAND Flash原廠之一的晟碟（SanDisk）近日在投資人會議釋出強烈正向訊息，強調人工智慧（AI）衍生的三大儲存需求持續暢旺，重申2030年AI資料中心NAND Flash市場規模上看1.2ZB（澤位元組）預估，目前看不到下修風險，且新興應用甚至有望帶來額外成長動能。

不只SanDisk，台系模組廠對人工智慧帶動的結構性成長也維持樂觀。台系記憶體控制晶片暨模組廠群聯（8299）、威剛（3260）、宇瞻（8271）積極擴大企業級固態硬碟（eSSD）、高階工控及邊緣AI（Edge AI）產品布局，加上各廠提前部署明年關鍵料源，有望藉由高附加價值產品出貨放量、產品組合優化，為明年營運增添成長動能。

法人指出，SanDisk與日本鎧俠（Kioxia）長年攜手開發及生產NAND Flash，客戶涵蓋北美大型雲端服務供應商（CSP）、伺服器及消費性電子大廠，對產業供需變化及終端客戶採購動向掌握度高，據集邦科技統計，SanDisk今年第2季NAND Flash營收達89.7億美元，季增50.7%，位居全球第五大。

外界憂心消費性電子需求疲弱、大陸記憶體廠加速擴產。法國巴黎銀行分析師艾克曼（Karl Ackerman）警告，記憶體晶片供過於求的風險升高，需求可能比市場預期更早觸頂。艾克曼更將美光股票投資評等從「優於大盤」調降至「中立」，目標價從1,700美元砍至775美元近腰斬。

不僅外資，集邦科技也對NAND Flash後市示警，其中，集邦預估，明年全球NAND Flash位元供給量將年增25%至30%，加上大陸CSP下修企業級固態硬碟（eSSD）訂單，恐使明年第1季合約價反轉向下，第2季起各類產品全面步入跌價循環。

不過從外資23日出具的最新報告，SanDisk執行副總裁暨產品長Khurram Ismail在投資人會議上點出，直接附加儲存（DAS）、KV快取（KV Cache）及高速資料湖（Fast Data Lake）為AI儲存市場三大成長引擎，現階段客戶