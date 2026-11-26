數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男昨（25）日指出，AI已從過去的輔助工具、去年的情感密友，今年演進為今年的AI Agent（代理人）員工，全面深入農業、製造與服務業及日常生活，未來更將成為個人與組織的數位分身。

詹文男昨天出席2026創新論壇，以「AI應用遍地開花」為題發表演講，釋出以上觀點。

詹文男表示，過去產業界談論AI，往往聚焦於機器學習、強化學習與深度學習等艱深技術，使許多中小企業主感到卻步。他建議企業以人類「眼、耳、鼻、舌、身、意」六感來理解AI，只要具備影像辨識、語音聽覺、文字語言及推論建議能力，便是企業導入AI的具體起點，不必過度複雜化。

他觀察，AI在短短數年間經歷劇烈的角色迭代。2024年多數人將AI視為提升效率的工具；2025年轉向提供療癒陪伴、生活規劃與情緒價值的密友；到了2026年，隨著OpenClaw等代理人應用風潮興起，AI已能自動處理郵件、分派行程並撰寫程式，化身數位同事。

面對AI代理時代，詹文男提醒，矽谷科技大廠已出現由AI學習白領工作流程進而重塑人力的趨勢。企業導入AI不應只為削減成本，更在於賦能員工與代理人協作。他強調，台灣企業要突破「只有AI、沒有導入」的瓶頸，將技術融入日常營運。

在製造與傳統產業方面，詹文男分享，已有台灣緞帶業者導入生成式AI設計圖樣，將每款2萬元的設計費大幅壓低，一年推出1,800款省下3,600萬元，並自動翻譯多國語言、打造觀光工廠虛擬導覽員；供應鏈採購也出現買賣雙方AI Agent自動議價的實例。

在農業領域，透過「鳳梨棒」敲擊聽聲即可辨別果實酸甜與水分，也有業者利用物聯網感測器監測乳牛腳部抖動以掌握發情期，或聽音辨識雞隻呼吸道健康；餐飲零售業則運用影像辨識自動計算自助餐點價格，並透過AI虛擬店員進行互動點餐。

就連最傳統的宗教產業也高度數位化，詹文男舉例，北港武德宮購置輝達GPU算力統計每日30萬人次香客流量、偵測煙霧預警火災與香油錢箱防盜，更訓練AI辨識30年鸞文，結合EMBA管理學與心理學解籤，並啟用環保金爐達成碳中和。

展望未來，詹文男總結，從25年前仰賴人工聽打逐字稿的「工人智慧」，到如今生成式AI與代理人普及，已印證「未來已來」。AI已從工具進化為員工，下一步將成為領導者與團隊的數位分身。