企業挑選AI合作夥伴，看的不能只有CP值。數位發展部政務次長侯宜秀昨（25）日表示，台積電的商業模式就是以信任為基礎，這樣的經驗必須在AI時代被更擴大，未來選擇夥伴，更須考慮對方是否值得信任。

經濟日報昨天舉辦2026創新論壇，以「AI進化企業競爭力」為主題，侯宜秀出席致詞，並釋出以上觀點。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、凱基金控、國泰金控、元大投信協辦。

侯宜秀表示，她上周剛從華府與矽谷回來，聽到非常多討論都在說，AI是一個必須取得信任的科技，什麼叫做「對科技的信任」（trust in tech）的討論非常多。

為何信任在AI時代最重要？侯宜秀從兩個角度說明。從使用端來看，AI會與使用者非常緊密接觸，如果是無法信任的服務提供者，使用者想必不願意把大腦內非常重要的資料分享出去，因此如何尋求可被信任的服務與產品提供者，是非常重要的事。

從企業端來看，身為服務提供者，如何建構讓使用者信任的產品和服務，也變得非常重要。

她以台積電為例指出，如果不是因為信任，所有客戶都不會願意把公司重要的技術訣竅（know-how）交給台積電生產晶片。但這樣的信任不是用口號喊出來的，而是非常腳踏實地，從政策面怎麼制定、系統面怎麼落實、人員怎麼培訓，到每天怎麼持續驗證和監督，讓這一套信任機制持續被落實。

侯宜秀表示，在AI產品開發過程中，必須考慮各種風險。政府今年開始透過國科會主管的《人工智慧基本法》，數發部也訂定風險分類框架，目前正非常積極與各部會，以及各部會的公協會、利害關係人一起討論，不同領域的AI應用應如何管理風險，才能取得使用者信任。

她指出，企業在做AI交易時，已不是單純的產品或服務買賣或授權，更多是必須共同開發（co-develop）或共創（co-creation），過程中會有非常多知識與技術訣竅的分享，因此必須找到可以信任的夥伴一起完成。

她提到，過去選擇夥伴時考慮的是CP值、科技的效能（performance）及價格成本，未來必須考慮的是，產品和服務的背後，提供的人是什麼樣子，是不是一家可以被信任的公司。

除了信任，侯宜秀認為，企業競爭力也要從主權的角度來看。主權AI在國家角度是非常重要的政策方向，對企業來說也是非常重要的面向，必須從四個面向考量，包括是否自主可控、是否安全、是否具韌性，以及產生的價值是否符合所認同的整體價值。

她強調，資料是主權AI最重要的部分，電腦裡真正在意的不是硬碟跟晶片，而是裡面儲存的資料。企業考慮AI競爭力時，必須思考資料和技術訣竅如何在建構企業主權AI的過程中，持續累積在企業內部，而不是白白送給其他人。

針對中小企業，侯宜秀表示，數發部提供算力平台，讓新創與中小企業申請訓練或推論的試行（pilot）計畫；未來也將有更多人才培訓計畫，並提供AI代理人實作平台，讓中小企業從人才到導入落地都能更順利銜接。