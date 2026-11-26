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2026創新論壇／中國附醫人工智慧創新中心副主任王韋竣：導入場域 貼合需求
中國醫藥大學附設醫院人工智慧暨機器人創新中心副主任王韋竣昨（25）日表示，在醫院的應用場景下，要讓AI Agent順利落地的重點，在於能否確切減輕醫護人員的負擔，而不是功能強大卻增加其工作量的產品。
王韋竣舉例，團隊早期曾做過一個專案，透過一個用來偵測手術後傷口恢復狀況是否良好的AI軟體，並收集臨床上護理人員拍攝的傷口照片，讓AI進行辨識。由於護理人員事務繁忙，照片品質難以維持一致，因此在測試時，工程師需要經過裁切後才能餵給AI進行訓練。訓練完成後，成功驗證AI模型準確率達八至九成。
然而到了落地階段， 發現即便辨識準確率極高，但護理人員採用意願卻十分低落，主因若要讓AI辨識度佳，照片需要進行裁切，讓傷口在圖片上正確的位置行，增加護理人員的工作負擔。
在醫療場景中，一個好的AI並非是功能做得好，而是要貼合醫護人員臨床上的需求，在後續開發的過程中，了解他們最想要AI幫忙做什麼事。
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