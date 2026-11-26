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2026創新論壇／研華科技首席人工智慧長黃子千：採三步驟 提高效率
研華科技首席人工智慧長黃子千昨（25）日表示，企業導入AI過程中，若想一次解決所有問題，會變得太過複雜；若是將其系統化，一步一步解決，將能大幅提高導入效率。
黃子千指出，研華（2395）內部對於導入AI有很高的熱情，不過許多人往往卡在第一步，不知道從何切入，因此公司設計出一套公版，透過一個個的問題，引導員工思考。
他分享研華鼓勵員工採用AI的三步驟。第一步是想清楚資料來源，這攸關於AI的底層運作，「沒有資料，AI甚麼都做不了」。
第二步是設定AI Agent的功能，定義出其具備的功能，最後則是思考這個功能能夠對員工個人或是整個公司帶來什麼樣的助益。
三個步驟完成後，研華便會提供適合的平台，讓員工自行發展。在這套公版的幫助下，研華內部目前已有2,000個AI Agent，其中部分仍在測試，但多數已上線運行。在有了如此大量的AI Agent 之後，讓員工能夠親眼見識其效果，激發更多想像。
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