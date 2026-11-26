國泰金控（2882）副總經理暨國泰世華銀行數據長梁明喬昨（25）日表示，現階段銀行端導入AI主要有三大問題需要解決，分別是業務發散、資料架構以及法規推行，目前都仍在持續推進當中。

2026創新論壇下午場壓軸高峰對談「企業導入AI實戰 從陣痛到共融」，由博弘雲端科技總經理陳仲儒擔任主持人，邀請梁明喬、研華科技首席人工智慧長黃子千、中國醫藥大學附設醫院人工智慧暨機器人創新中心副主任王韋竣與談，從金融、科技、醫療等領域，分享自身導入AI的經驗。

業務面上，梁明喬表示，目前市面上有諸多廠商及關鍵技術，不可能將其一網打盡，因此需要思考公司最重要、最急需解決的問題是甚麼，再對症下藥。

公司組織龐大的情況下，每個部門都想解決自己的問題，若是無法有效整合，很難最大化其效益。為解決上述問題，國泰首先成立AI COE （Center of Excellence）部門，由其統整集團目前最為關鍵的議題，將資源集中投入。