鴻海研究院人工智慧（AI）研究所所長栗永徽昨（25）日表示，AI時代的大語言模型（LLM）最新發展，已經開始進入下一個新階段，即「以AI助攻AI」。

栗永徽昨日出席2026創新論壇，以「用AI助攻AI的新世代」為題發表演講，釋出以上觀點。

他指出，「AI助攻AI」就是讓LLM可以自己提升模型能力，用以改進自身的下一個版本，這樣的發展不僅可以協助鴻海（2317）轉型升級，讓鴻海集團的「FoxBrain」持續發展，也可以協助台灣，讓台灣擁有一個自主的主權AI模型。

栗永徽指出，美國LLM稱「用AI助攻AI」為遞迴式自我提升（RSI），採用RSI之後，看到三個領域的實作成果，首先，在工業異常檢測方面，AI懂得停損，不盲目硬跑，主動提省算力，可以省下數百GPU小時。

第二，視覺資料濃縮，可以濃縮萬張圖庫，讓海量資料瘦身，以極少資料訓練高效模型。第三，可以讓多種模型無損融合，讓多個專科AI融合在一起。

栗永徽認為，進入「以AI助攻AI」的新世代，AI能力將大幅提升，這不僅讓AI能力進入自主研發的新階段，也可以幫助模型進入到下一個level，每一個遞迴式自我提升，都會持續成長，並超越本來的研發速度。這不只會幫助鴻海集團轉型升級，也希望可以幫助台灣，讓台灣擁有一個自主的主權AI模型。

他說，現在企業都知道AI的重要性，也知道要導入AI來提升工作效率，鴻海研究院成立於2021年，當時鴻海集團董事長劉揚偉帶領集團轉型升級，必須深耕核心技術，因此成立研究院，來研發未來三年到七年的新技術，尤其未來三年對科技影響非常大的技術，更是研究重點，鴻海集團必須先儲備。

他指出，2022年底ChatGPT橫空出世，帶動AI大爆發，鴻海研究院也開始研發自主的LLM，不只是要應用LLM來輔助鴻海的先進製造，也把AI導入法務、研發與人資等各個部門，讓AI成為核心技術，並持續改進模型，讓LLM的功能更好。

栗永徽表示，大家都知道AI會帶來革命性的變化，不過，AI科技與其他新科技最大的不同就是，AI是賦能者（enabler）的科技，也就是AI研發出來之後，可以幫助我們做各種各樣的事情。