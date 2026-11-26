遠傳（4904）總經理井琪深度使用AI，她昨（25）日表示，現在進入「AI比AI」的產業新賽局，攸關企業「維持」及「提升」競爭力，並幽默指出未來要找接班人「一點都不難」，只要把她的電腦交給接班人就好，因為所有能被數位化的決策脈絡、與團隊討論激盪出的想法，統統都已經在AI系統裡。

井琪引述區塊鏈作者唐・泰普史考特（Don Tapscott）的觀點比喻，電子郵件剛問世時，也有人質疑投資何時回收，但技術一旦普及，「便回不去了」，發展AI更是沒有回頭路，技術進化速度讓人目不暇給，全球產業更已進入「AI比AI」新賽局。

井琪分享自己從微軟Copilot起步的歷程，從一開始「卡卡的」，到愈來愈順手，過去習慣與幕僚進行一對一（One on One）會議，在在她每天與AI「一對一」。

她以近期要向董事會報告的遠傳三年策略為例指出，以往都要花費大量時間彙整各部門資料；現在打開AI，系統主動問「我可以幫你做什麼？」，下一句就問「三年策略？」展開深度對話，AI完全抓住近期的會議重點；一分鐘內，完整彙整26場會議的簡報與會議紀錄，甚至自動進行資料結構化歸納。