遠傳（4904）總經理井琪昨（25）日表示，導入AI「知難行易」，領導者要帶頭，賦能白領流程再造，AI是建構企業多維度韌性關鍵。遠傳打造「遠傳智靈」，已經擁有維運、客服、打詐、審件等智靈，大幅提升效率，更進一步加速創新，服務客戶。

經濟日報昨天舉辦2026創新論壇，以「AI進化企業競爭力」為主題。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、凱基金控、國泰金控、元大投信協辦。

井琪昨天出席論壇，並以「從內到外 打造企業AI新動能」為題發表演講。

她提到，遠傳在AI布局走得稍微快一點，也踩過不少坑，但「做中學、學中做、不斷修正」，遠傳扣除門市與客服等第一線人員，後勤約3,000人，2023年底導入微軟Copilot時，從100張授權（License）開始，一年就是100萬元的預算，現在已擴大到1,000張授權。

井琪認為，AI導入的六個層級，愈是往上，AI愈能自己動手，管理重點從「逐筆檢查」轉為「設定護欄」，前三層是資訊型AI：幫你「想」幫你「寫」，後三層是行動型AI：幫你「做」，進化到AI自動化流程、AI代理人，甚至是多代理人協作的分工。

井琪指出，導入Gen AI三步驟，選擇AI工具與平台（喝鮮奶不用自己養牛），先找痛點，從高階主管開始Top-Down導入執行，當很多員工開始使用自己的AI工具，會有資料外流、幻覺、錯誤決策以及影子AI的潛在風險，管理則是提供企業核可的企業版AI，統一以公司帳號登入，明定可或者不可輸入的資料規範與教育訓練。

井琪表示，遠傳推動AI的原則是「看Result（結果導向），而非Return（回報）。」先求解決痛點、把流程變順（Result），金錢回報（Return）自然會跟著出現。

此外，透過AI賦能白領，進行流程再造。井琪舉例，遠傳智靈已經深入在維運、客服、打詐、審件、投標、請款等領域，例如財會與行政部門智靈2025年累計完成150個自動化案例，各單位每月工時效率提升80%到92%；投標智靈省了75%的時間；打詐智靈進行詐騙門號偵測，以AI縮短抓出新式詐騙特徵時間，從三天變成3分鐘，效率提升1,440倍。

遠傳不僅自己做，也把這套轉型經驗「由內而外」輸出給企業客戶，例如永信藥品從小規模種子試點起步．進一步專業深化發展出「永信智賦」與「藥安哨兵」，並從內部效率延伸到醫療市場合作，這證明中小企業不必一次建大平台，從負擔得起、看得見成果的場景局部開始即可。

另一位客戶新東陽，則是針對數位基礎較分散的零售業痛點，遠傳協助其先整合POS、會員、商品及庫存等七大資料來源，建置Databricks 數據中台（75張資料表、20個核心標籤），確立「單一真實來源」後，再支撐會員精準行銷與智慧備貨，建議數位基礎較分散的企業，不必急著做AI，先讓資料一致，可信、可用。

井琪提醒，「老闆帶頭，不只是出錢而已，更要建立安全可控的環境。」AI應用成長程度，超過AI架構與治理能力的成熟度，因此訂下資料治理、身分與權限，Agent分級管控以及可停可查的監控與保證等四大管理對策。