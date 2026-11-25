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力晶投控改選董事 公司派提名候選人全數當選
晶圓代工廠力積電大股東力晶創新投控今天召開股東臨時會，全面改選董事，公司派大獲全勝，董事會提名的董事候選人全數當選。
力晶創新投控今天改選董事，選出7席董事。因林緯程發動收購力晶投控股份，試圖取得20%以上股權，並爭取委託書，角逐董事席次，使得力晶投控這次改選備受矚目。
力晶投控指出，經檢視市場派所徵求的委託書出現大量且同一筆跡，存在不合法規要求委託人（股東）須親自填寫徵求人姓名的違法瑕疵，為維護法紀及股東權益，今天再度提告委託書收件人林緯程偽造文書及行使偽造之文書，並於股東臨時會中由主席裁示，不計算違規委託書的表決權。
力晶投控改選結果由公司派大獲全勝，董事會提名的7名董事候選人謝明霖、黃崇恆、童貴聰、陳柏霖、黃立德、謝再居、陳鈺婷皆順利當選。
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