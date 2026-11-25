AI生成影視技術快速發展，微短劇市場持續升溫。台中米奧傳媒積極布局AI影視創作市場，宣布旗下台灣AIGC創作平台「MeowShort」將全面補助優秀創作者算力，並推出自主訓練模型「MeowShort Cine Pro」，將優秀作品推向國際市場。

米奧傳媒同時將籌設「國際算力基金會」，規劃投入百億級Token算力資源，大幅降低AI影視創作門檻，全力扶植台灣創作者打造具國際競爭力的影視作品，向全球展現台灣文化與創作實力。

米奧傳媒董事長許修嘉表示，MeowShort是由台灣團隊自主打造的創作平台，期望成為代表台灣的AI影視創作品牌。算力是AI影視創作的重要成本，未來將透過平台補助機制，協助優秀創作者降低運算成本，讓好故事不再受限於資金與算力資源，進一步將創意轉化為具市場競爭力的影視作品。

米奧傳媒營運長彭冠今也強調，AI創作者最大的困難並非缺乏好題材，而是創作成本過高。隨著微短劇市場快速成長，AI影視已成為產業重要趨勢。MeowShort於2026年初由真人短劇轉型AI短劇，透過編劇、導演與AI工程師三人協作，三天完成一部80集短劇，展現AI製作的效率與潛力。

為打造完善的創作環境，MeowShort整合了故事劇本、角色設定、分鏡設計、鏡頭生成及後期成片五大流程，並提供Seedance、Wan、MiniMax、Kling及Google Veo等影片模型，搭配獨創智能導演功能，協助創作者降低製作難度。平台月繳方案從新台幣299元至5,999元，共五種級距，滿足不同創作需求。

米奧傳媒表示，平台目前已開放具發展潛力的作品，洽談專案算力補助及後續製作計畫，未來將擴大扶植規模，並透過國際算力基金會完善AI影視創作生態系。

未來，除了提供創作資源，也將受理原創或取得合法授權的AI漫劇與短劇評估，協助作品對接TikTok、紅果、抖音及Melolo等平台，串聯送審、發行與商業變現。

米奧傳媒強調，AI影視創作正迎來新的發展契機，MeowShort將結合平台技術、算力資源及公司行銷優勢，持續協助台灣創作者提升產能與作品品質，並將優秀作品推向國際市場，讓更多具有台灣特色的故事走向世界，創造AI影視產業的新契機。

米奧傳媒董事長許修嘉表示，將藉由MeowShort平台贊助優秀創作者算力。圖／業者提供

米奧傳媒董事長許修嘉(右)與總經理柯誌陽，為台灣AIGC創作者打造百億級別算力支持平台。圖／業者提供