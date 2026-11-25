國家太空中心（TASA）今天公布，福衛八號第2顆衛星（FS-8B）已完成運送前審查，預計今年12月28日起運赴美，明年2月搭乘太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹九號火箭Transporter-19航班升空。

福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，共有8顆光學遙測衛星，包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，預計2031年布建完成，達每日對同一地點取像3次的目標。

福衛八號第1顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）去年升空入軌，今年陸續公布取像成果，影像清晰度與訊噪比皆優於預期，影像銷售2個月內即取得海外訂單，包括日本遙測技術中心（RESTEC）下訂。TASA表示，待FS-8B升空後，可進一步提升影像取得頻率與資料蒐集效率。

TASA今天晚間在社群媒體臉書（Facebook）表示，FS-8B昨天完成運送前審查（Pre-Shipment Review,PSR），代表衛星一切就緒，可以準備運送到火箭發射場。

TASA說明，昨天審查委員花了一整天開會，PSR審查項目包含衛星的需求驗證狀態、各項整合測試、姿態與軌道控制系統任務測試、科學酬載等測試結果，也完整報告之後的運送規劃、發射場作業流程、早期軌道操作與影像驗證等。

TASA表示，FS-8B預計今年12月28日起運前往美國加州范登堡太空軍基地，明年2月搭乘SpaceX獵鷹九號火箭Transporter-19航班，升空至561公里高的太陽同步軌道。

TASA指出，FS-8B與FS-8A的設計相同，並根據FS-8A在軌運行狀況，修正電力系統及測試衛星導航接收機（GPSR）的方式，希望避免衛星從陰影區轉到日照區，且在特定光照條件下發生訊號干擾導致異常，另外，增加對GPSR的敏感性測試，確保在GPS訊號微弱的環境中也能正常運作。

TASA表示，FS-8B的科學酬載是清華大學天文所教授張祥光團隊研發的伽瑪射線瞬變事件監測儀（GTM），置於衛星兩側，可觀測來自宇宙各方的伽瑪射線，特別是伽瑪射線暴，資料會開放給全球天文學者進行相關研究。