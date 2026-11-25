大同（2371）25日宣布，攜手旗下子公司大同訊電，於2026年雙雙通過ISO/IEC 27001:2022資訊安全管理系統國際驗證，聚焦核心企業資源規劃（ERP）系統的資訊安全管理。

大同表示，隨著AI應用與數位轉型快速發展，企業核心資訊系統的安全性已成為營運穩定與永續發展的重要基礎，透過國際標準驗證，能進一步提升資安管理能力，為集團穩健營運建立更完善的防護基礎。

ERP系統涵蓋財務會計、採購、庫存與銷售等關鍵流程，直接關係企業營運效率與內部控制品質。大同與大同訊電此次依循ISO 27001:2022國際標準，針對核心ERP系統落實資訊資產盤點、風險評估、存取權限管理及內部稽核等機制。

大同指出，透過制度化的資安管理，不僅有助於確保重要營運資料的機密性、完整性與可用性，降低資訊安全風險，更能強化跨部門營運流程的安全性與管理一致性，讓公司在持續數位化的過程中兼顧效率與安全。

事實上，大同與大同訊電自2014年起便導入ISO 27001資安管理制度，並長期接受第三方驗證與稽核，在2023年同步取得ISO 27001:2022新版驗證後，今年再度通過驗證。相較於過往版本，新版標準進一步強化雲端服務安全、威脅情資及新興資安風險管理等要求。

大同認為，資訊安全並非一次性的認證工作，而是需要長期投入與持續改善的管理制度。透過定期風險評估、內部稽核及管理制度優化，將資安防護融入日常營運，持續拉高整體資訊安全管理的成熟度。

近年大同積極布局智慧能源、電力基礎建設及AI資料中心（AIDC）等業務，隨著營運規模與跨領域合作持續拓展，資訊安全治理的重要性也同步提升，國際資安驗證更成為企業評估合作夥伴管理能力的重要參考。

大同強調，資訊安全已不再只是資訊部門的技術課題，更是企業治理與永續經營的核心環節；未來將持續透過制度化風險控管與資安教育訓練強化各單位意識，並藉由通過國際驗證，提升客戶與供應商信任，為爭取大型企業採購、政府標案及國際供應鏈合作建立穩固基礎。