南亞科技（2408）參加2026台灣企業永續獎（TCSA）評選，榮獲「台灣100大永續典範企業獎」、「永續報告書白金獎」，以及「創新成長領袖獎」、「資訊安全領袖獎」與「幸福職場領袖獎」三項永續單項績效獎，連續第十年獲頒多項殊榮。此次獲獎展現公司將永續理念融入經營決策，從自主技術研發、資訊安全防護、員工照顧到資訊透明揭露，持續累積具體成果，強化企業長期競爭力。

總經理李培瑛博士表示，永續經營是南亞科技推動技術升級與營運成長的重要基礎，公司持續投入自主研發與智慧製造，以完善的資安治理守護創新成果，並透過人才培育及友善職場，支持同仁與公司共同成長。

展望2027年，新廠建置與先進製程發展將對資源配置、人才及營運管理提出更高要求。公司將持續把永續思維納入成長布局，在提升技術與產能的同時，強化環境管理及風險應變能力，為客戶、員工、股東與社會創造長期價值。

南亞科技以「智慧世代，最佳記憶體夥伴」為願景，持續發展自主DRAM技術、低功耗產品與智慧製造應用，持續推進10奈米級1B、1C 、1D及1E製程，營運創新方面，累計完成152項AI智慧應用，年效益達4.2億元，截至2026年9月，全球累計取得超過9,200件專利，並於2023至2026年連續四年入選科睿唯安（Clarivate）「全球百大創新機構」，更攜手10家供應商完成26項低碳方案，減碳8,536公噸、達成率135%，將創新效益延伸至產業價值鏈，展現長期研發投入與智慧財產布局的成果。

南亞科技透過W.A.K.E.員工協助方案，從健康、貼心、感心與活力四大面向，提供身心健康支持、彈性工時、舒心假及多元運動資源，並藉由駐點醫師與心理諮商服務，協助同仁兼顧工作與生活需求。

看待2027年，隨新廠建置與先進製程布局推進，南亞科技將面對能源與水資源需求、人才招募培育、供應鏈協作及跨廠區管理等更高挑戰，如何在擴大營運規模的同時，兼顧減碳目標、資源效率與營運穩定，將是下一階段永續經營的重要課題。

南亞科技將以既有治理機制為基礎，持續推動節能減碳、水資源等自然治理，並強化關鍵人才培育、供應商合作及資安防護，讓新廠發展與永續管理同步推進，公司將繼續以透明揭露與具體績效回應利害關係人期待，在技術創新與產能發展過程中，強化永續營運韌性。