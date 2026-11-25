中系雲端服務供應商（CSP）下修明年記憶體訂單，牽動NAND Flash與DRAM兩大市場報價走勢，研調機構TrendForce最新報告指出，北美雲端業者追加的企業級固態硬碟（SSD）訂單，難以抵銷中系客戶縮手的缺口，加上原廠供給續增，明年NAND Flash合約價將轉跌，全年產值預估下修至4,193億美元，DRAM則因北美客戶接手需求，供給仍吃緊，但合約價漲幅將逐季收斂，全年產值預估下修至1.15兆美元。

TrendForce報告說明，今年第4季中旬起，中系雲端業者考量繪圖處理器（GPU）供應短缺，陸續削減2027年企業級SSD採購量，減單幅度超過北美同業追加的訂單，拖累明年NAND Flash位元需求增幅。

消費性電子市場也面臨成本壓力，TrendForce分析，PC、智慧手機品牌廠先前備妥的低價庫存已用罄，明年整機又面臨漲價壓力，品牌廠為控制物料成本，預計將全面下修產品搭載的NAND Flash容量規格，進一步壓抑位元需求成長。

需求降溫之際，供給仍持續增加，TrendForce點出，部分NAND Flash供應商持續擴產，其餘原廠也藉製程升級提高產出，預期明年位元供給將顯著成長，市場供過於求態勢更為明確，整體合約價將進入下行循環。即使報價轉跌，明年NAND Flash產值仍預估較今年成長29%。

DRAM方面，中系雲端業者早在今年第4季上旬便調整採購計畫，削減明年長期供貨合約以外的伺服器DRAM需求，但北美雲端業者迅速補上缺口，支撐明年DRAM整體位元需求維持明顯成長。

TrendForce認為，各大DRAM原廠擴充晶圓產能、推進新製程，將帶動明年位元供給量持續攀升，全年供需仍偏緊，但合約價漲勢將逐季放緩，下半年甚至可能走平，依最新預估，明年DRAM產值仍將年增69%，增幅高於NAND Flash。