全球記憶體與儲存領導品牌威剛科技（3260）於2026年「TCSA台灣企業永續獎」再創佳績，一舉榮獲三項大獎，不僅蟬聯「永續績優企業獎」與「永續報告獎」，更獲頒「幸福職場領袖獎」，展現威剛在環境永續、社會共融及公司治理的卓越成果。

威剛科技董事長陳立白表示，永續不僅是企業的責任，更是驅動企業成長與創新的核心競爭力。面對AI時代帶來的產業變革，威剛將持續發揮科技創新優勢，深化永續經營策略，以人為本，攜手全球夥伴創造兼具經濟、環境與社會價值的永續未來。

威剛積極推動全球低碳轉型，從能源管理、綠色產品設計、循環材料到供應鏈碳管理，全面落實環境永續。威剛已制定2030、2035及2050年階段性減碳目標，並以2050年全面使用100%再生能源為目標。2025年台灣總部能源消耗量較前一年度降低近7%，集團取水密集度下降19%，整體廢棄物回收率提升13個百分點。此外，威剛更將生物多樣性納入永續策略，簽署「生物多樣性暨不毀林承諾」，連年推動全球造林計畫，以實際行動促進自然生態共榮。

秉持「以人為本、回饋社會」的核心理念，威剛從人才培育、多元共融、身心健康到家庭關懷，打造具幸福感與成長力的卓越職場環境，並持續完善全球人才發展機制，強化AI與ESG關鍵能力培育。在社會共融方面，威剛串連公益關懷、人才培育、地方創生、文化傳承四大面向，並透過「全球蜂鳥希望基金」，累計支持台灣50校次、協助全球超過3,000名孩童，更於2026年成立威剛文教基金會，進一步拓展文化藝術與教育培力的長期影響力。

公司治理方面，威剛躍升第十二屆公司治理評鑑全體上櫃公司前5%最高級距，成為記憶體模組同業中唯一獲此肯定的企業，重要及關鍵供應商ESG評鑑覆蓋率更達100%，展現穩健經營與責任供應鏈管理的卓越成效。

威剛將持續秉持「引領創新，永續未來」的理念，以科技創新驅動產業進步，以人文關懷深化品牌價值，凝聚全球永續夥伴的力量，推動企業與環境、社會共同成長。