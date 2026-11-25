台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）25日於台中日月千禧酒店舉辦「歐美市場策略布局暨TEEMA科學園區說明會」，並與台灣電路板協會、台灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣區模具工業同業公會及台灣機器智能產業協會等五大產業公協會，共同簽署合作備忘錄（MOU）。透過跨產業合作，串聯電子電機、電路板、機械、工具機、模具及機器智能等領域的供應鏈能量，打造台灣產業「聯合艦隊」，協助企業共同拓展歐美市場。

電電公會特別感謝經濟部何晉滄政務次⾧親自蒞臨及經濟部產業園區管理局、經濟部產發署對海外產業聚落發展的支持與指導。今年5月，經濟部與電電公會簽署「共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄」，為政府與產業攜手推動海外布局奠定合作基礎；此次進㇐步結合五大公協會的產業力量，期盼在既有基礎上擴大合作，讓政策支持與企業實際需求更加緊密銜接。

電電公會表示，面對全球供應鏈重組、區域製造布局調整，以及國際客戶對在地生產與就近供應的需求，台灣企業海外布局已從個別企業的投資決策，延伸為上下游供應鏈協同發展的重要課題。此次攜手五大公協會，期望結合各產業的會員網絡、技術專⾧與市場經驗，透過產業交流及資源對接，讓企業在評估海外投資時，能同步尋找供應鏈夥伴與所需的專業支援。

「聯合艦隊」的核心，在於讓台灣完整的產業聚落優勢隨企業共同走向國際。電電公會指出，電子電機與電路板產業的海外發展，需要機械設備、工具機、模具及智慧製造技術相互支援；相關設備與技術業者，也可透過供應鏈共同布局，更貼近海外客戶與應用市場。藉由公協會合作平台，將有助於促進跨產業需求媒合，並以「大帶小」方式，協助中小企業取得海外設廠與營運所需資訊，降低各自摸索的成本。

TEEMA科學園區即是承接這項合作的重要平台。電電公會借鏡台灣科學園區與產業群聚的發展經驗，推動海外園區規劃，並串聯金融、稅務、法規及在地投資服務資源，期望從企業需求出發，逐步整合選址、設廠及營運所需支援，為台灣供應鏈共同落地海外創造更完善的條件。

本次說明會亦結合市場趨勢、海外布局實務及TEEMA科學園區規劃介紹，並安排專業服務諮詢與交流，協助企業掌握投資評估所需資訊。電電公會期盼，以此次MOU簽署為起點，持續深化與五大公協會的合作，凝聚跨產業力量，在「根留台灣、布局全球」的方向下，共同拓展國際市場，提升台灣產業的全球競爭力與供應鏈韌性。