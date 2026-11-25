輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭去執行長等職務11天後復職，但人工智慧（AI）前景疑慮仍在，台股短短兩天暴漲暴跌。展望AI後市，代工廠和碩董事長童子賢今天接受中央社採訪表示，AI如同2000年的網路，影響重大且勢必幾經波折，但他強調「得AI者得天下；在AI落敗，必成二流國家」。

輝達12日宣布黃仁勳請辭執行長，引發全球科技產業與金融市場劇烈動盪；隨著輝達董事會23日宣布恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事職務，市場信心一度回溫，帶動輝達股價強彈，台股24日也上演報復性反彈，終場狂飆3310.46點、創史上最大收盤漲點紀錄。

不過，AI供應鏈後續走勢與基本面支撐仍備受外界關注，加上美國新關稅措施雜音，台股今天盤中重挫3440.45點，創盤中第2大跌點；午後跌勢收斂，終場下挫1926.92點，創史上第6大收盤跌點，收在38195.43點、跌破年線。

針對黃仁勳復職後的市場震盪與AI產業前景，童子賢今天受訪時以過去科技發展歷史比喻，他說，「AI如2000年的網路，會影響重大，要幾經波折」，意指產業發展過程中難免伴隨市場情緒起伏。

面對外界對AI產業發展速度與競爭態勢的議論，童子賢直言，「世界上有艱苦奮鬥的路，而沒有吃一顆就強身補體的仙丹」。

童子賢也從國家競爭力的高度點出AI的關鍵地位，他說，「最終，得AI者得天下；在AI落敗，必成二流國家」。