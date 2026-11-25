中系雲端服務供應商（CSP）下修明年記憶體訂單，壓抑價格展望。研調機構TrendForce25日下修2027年NAND Flash與DRAM產值預估，分別降至4,193億美元、1.15兆美元，年增率為29%、69%。其中，NAND Flash將因供過於求進入價格下行循環，DRAM仍供給吃緊，但合約價漲幅將逐季收斂，下半年甚至可能持平。

集邦指出，自今年第4季中旬起，中系CSP考量GPU供給短缺，減少2027年企業級固態硬碟（enterprise SSD）採購需求，訂單縮減幅度超過北美CSP的成長，削弱NAND Flash需求動能。

消費性電子需求也面臨壓力。PC、智慧手機等產品的低價庫存逐漸耗盡，2027年又面臨整機漲價，品牌廠為控制物料成本，預期將全面下修NAND Flash搭載容量，進一步壓低全年位元需求增幅。

供給端則持續增加。集邦表示，部分NAND Flash供應商仍將擴產，加上其他原廠製程轉進帶來的產出，2027年供給位元將顯著成長，供過於求格局更加確立，整體合約價格將轉為下跌，促使全年產值預估下修。

DRAM需求則有北美業者承接。集邦指出，今年第4季上旬起，部分中系CSP便開始調降2027年長期供貨協議（LTA）以外的伺服器DRAM需求，但空出的需求已由北美CSP即時補上，全年DRAM位元需求仍保持明顯成長。

隨各大原廠擴張晶圓產能、推進製程轉換，DRAM位元供應量也將持續年增。集邦預期，2027年供給雖仍偏緊，合約價漲幅卻將逐季縮小，甚至在下半年進入持平狀態，因此將全年產值預估下調至1.15兆美元。