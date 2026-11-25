台積電積極擴大美國布局，不僅將啟動亞利桑那州廠南區用地，並評估在德州投資設廠，分析師認為，台積電在台灣的擴產與研發計畫也依進度推進，台灣仍將是台積電最核心的研發重鎮與先進製程量產基地。

台積電亞利桑那州廠預計於美國時間12月4日舉行擴建慶祝典禮，啟動今年新購置的南區用地。此外，台積電近期已向德州政府申請房產稅減免，有意在布拉左斯郡投資226億美元建廠，生產2奈米或更先進製程。台積電在美國的布局引發關注。

市調機構集邦科技半導體產業分析師喬安說，台積電原先即規劃在亞利桑那州投資2650億美元建置前段晶圓製造及後段先進封裝廠，這次的擴建計畫是依既定投資藍圖穩步推進。

至於評估德州設廠，喬安表示，因應美國客戶對在地化先進製程的強勁需求，台積電持續在全美各地評估合適的擴產選址，德州是評估選項之一。

喬安分析，晶圓代工廠海外設廠的資本支出與長期營運成本極高，因此政府支持態度、水電等基礎建設成熟度，以及具競爭力的稅務減免條件，是選址的核心關鍵；不僅直接攸關建廠成本結構，更決定未來廠區能否長期順利營運。

長期觀察半導體產業的香港聚芯資本管理合夥人陳慧明說，德州原本就有半導體產業聚落，有利於台積電招募人才，此外，德州在資料中心、人形機器人和自駕車領域蓬勃發展，台積電的客戶也會在當地。

喬安認為，台積電在投資美國的同時，在台灣的各項擴產與研發計畫，包含2奈米、A14等先進製程，目前皆按照進度如火如荼推進中，台灣仍將是台積電最核心的研發重鎮與先進製程量產基地。