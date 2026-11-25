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鴻海印度子公司拖欠六家供應商款項？鴻海回應了
彭博報導，鴻海集團在印度的子公司拖欠約六家供應商款項，其中一家出租員工宿舍的業者已向法院聲請對該公司啟動破產程序，以追討約1,530萬美元。
鴻海（2317）25日發布聲明表示，針對媒體報導有關鴻海印度子公司與供應商之間的款項爭議，鴻海說明，本案主要涉及供應商所提供之服務未符合雙方契約約定及品質要求。
鴻海指出，該公司基於維護自身合法權益，多次要求供應商改善，惟相關問題未獲妥善解決，雙方對於履約情形及相關款項之請求存在歧見。目前本案已進入司法程序，公司將依法維護自身合法權益，相關案件細節不便進一步評論。
鴻海一向重視與供應商的長期合作關係，秉持誠信原則及契約精神，並依照雙方約定履行相關義務。
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