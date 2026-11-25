華碩（2357）下周即將參與2026台灣醫療科技展，展示其Maestro智慧指揮中樞在既有AI任務理解與機器人調度能力的基礎上，進一步強化跨品牌智慧選派、跨設備服務接力及異常應變，讓不同設備發揮各自專長，協同完成單一設備難以獨立承擔的服務流程。

今年 Maestro 進一步突破單機協作限制，升級跨品牌、跨系統及虛實整合的自動化服務編排能力，透過標準化 API 串聯 AI Agent、醫療資訊系統及不同品牌的機器人與智慧設備，依據任務需求、設備能力及現場狀態協調執行，並追蹤結果。同時，Maestro保留各品牌設備原有控制方式，透過相容介面逐步整合既有與新導入設備，減少重複整合負擔及單一品牌依賴，延續既有投資價值。

本次展會華碩 Maestro 以「ONE HOSPITAL IN SYNC.」為主題，運用 NVIDIA Isaac Sim 建構虛擬醫院模擬環境，透過住院接待、病房衛教及檢查導引等情境，展示 Maestro 如何協調不同系統與設備，實現跨設備服務接力。當遇到設備忙碌、路徑受阻或需要人工協助等狀況時，Maestro 可依預設流程調整任務或通知人員接手，確保患者服務順利銜接。透過跨系統協作，不僅減輕醫護人員負擔，也協助管理者掌握任務進度與設備狀態，將複雜的技術整合留在幕後，實現以人為本的智慧服務。

華碩將持續攜手醫療體系、照護機構及系統整合商等產業夥伴，深化從 AI Infrastructure、AI PC 與智慧裝置延伸至 Physical AI 的全方位 AI 布局，並透過 Maestro 強化跨系統協作、整合各方技術優勢，將應用從智慧醫療拓展至多元服務場域，加速建構智慧協作生態系。