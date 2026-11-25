群創（3481）持續深化永續治理，將環境保護、社會共好及誠信治理融入企業營運策略與價值鏈管理，展現永續轉型的具體成果。2026年，群創於GCSA全球企業永續獎、天下永續公民獎及TCSA台灣企業永續獎等多項指標性評選中脫穎而出，榮獲永續報告書金獎、製造業大型企業永續百強及台灣百大永續典範企業等多項殊榮，充分彰顯群創長期深耕ESG的實踐成果，以及持續推動企業轉型與價值升級的決心。

群創將永續發展融入企業核心策略，以「Go Green環境保護」、「Go Sharing社會共好」及「Go Responsible誠信治理」三大承諾為主軸，全面落實於營運管理、技術創新、產品開發及供應鏈合作，將ESG轉化為具體行動與營運績效，持續強化企業韌性與長期競爭力。

Go Green深化科學減碳與資源循環 實踐綠色永續

在氣候治理方面，群創積極推動科學減碳與能源轉型，2026年新階段減碳目標正式通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）核准，承諾以2021年為基準年，至2030年範疇一及範疇二溫室氣體絕對排放量減少43.74%，範疇三排放量減少約25%。另透過再生能源建置、綠電採購及製程節能等措施，2025年整體用電量較前一年降低3.8%，持續將減碳承諾落實為具體營運績效。

在資源循環與自然保育方面，群創秉持「零廢棄、水再生、再利用」理念，2025年台灣廠區製程水回收率達97.6%，廢棄物產出量較前一年減少5.0%；同時導入自然相關財務揭露工作小組（TNFD）框架，並制定《生物多樣性暨零毀林政策》，更攜手農業部林業及自然保育署，於嘉義鰲鼓濕地認養4.5公頃林地、種植超過6,000棵樹木，以實際行動推動棲地復育與生態保育，實踐綠色永續願景。

Go Sharing推動人才發展與多元共融 擴大社會影響力

群創秉持以人為本理念，打造兼顧員工身心健康、職涯發展與家庭照顧的友善職場，提供多項優於法規的「幸福假」，包括心靈調適假、創寶假、生日假、孝親假及陪讀假等，提供安心、健康且具歸屬感的職場環境。在人才培育方面，群創透過「群創大學」深化人才培育，2025年教育訓練總時數超過335萬小時，人均受訓時數達118小時。同時積極推動性別平等與多元共融，近四年女性員工晉升比例均高於男性，2025年更有452位身心障礙同仁在不同職務中發揮專業，展現平等、多元且包容的職場文化。

在社會參與方面，群創持續推動「I Go Green綠色森活行動家」，結合企業志工、學校及在地社區，深化環境保護與永續教育；群創教育基金會亦長期投入偏鄉教育，透過教育支持、資源共享及多元學習機會，縮短城鄉教育落差，將企業永續影響力從員工照顧延伸至社區與社會，實踐企業共好價值。

Go Responsible強化治理透明與責任供應鏈 提升企業永續韌性

面對國際永續揭露要求日益提升及供應鏈責任管理趨勢，群創持續強化董事會治理、誠信經營、風險管理與資訊揭露透明度，將ESG議題融入營運管理及決策機制，並透過深化永續資訊管理與跨部門協作，提升ESG資訊的完整性與可追溯性，強化與投資人、客戶及利害關係人的信任，進一步提升企業面對產業變革與全球永續挑戰的營運韌性。

在供應鏈管理方面，群創積極推動責任採購與供應商永續風險評估，將環境保護、勞動人權、商業道德及產品合規等要求納入合作機制，攜手供應商提升價值鏈透明度與責任管理能力，將永續治理從企業內部延伸至產品與供應鏈，共同打造具韌性且兼顧長期價值創造的永續生態系。

展望未來，群創將持續深化科學減碳、資源循環、人才發展與責任供應鏈治理，推動永續與核心業務策略緊密結合，並攜手客戶、員工、供應商及各界利害關係人，以永續驅動轉型，共同邁向企業與社會共榮的永續未來。