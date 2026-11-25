在經濟部產業技術司支持下，工研院與資策會25日舉辦「智慧高球成果發表會暨運動科技交流」，攜手喬思齊科技打造「JustGolf智慧高球實驗室」，將原本應用於專業球場的AI動作分析、智慧感測與虛實互動技術帶進城市商圈，讓民眾在室內揮桿就能掌握球路、擊球數據，並取得AI分析的個人化訓練建議。現場並邀請旅美投手林昱珉、國家A級教練李瑞慧及高爾夫球運動網紅祕魯公主Eva體驗，展現智慧運動科技走向日常生活的應用潛力。

工研院服務系統科技中心執行長陳慧娟表示，過去球友練習高爾夫，多仰賴教練指導與個人經驗，即使知道球路偏離目標，也不容易找出問題。工研院透過AI與感測技術，讓每次揮桿都有數據可供分析，不僅協助球友改善動作，也讓教練指導更有依據。此次進駐商圈，更希望降低高爾夫運動的參與門檻，讓場館業者結合科技體驗、教練課程與持續訓練服務，開創新的營運模式。

今天發表三項智慧高球成果，包括工研院「高擬真虛實互動模擬系統」、資策會「AI虛擬教練訓練服務」及「高球體適能檢測與訓練」。其中，工研院運用毫米波雷達、光學攝影機及AI辨識技術，無須在球員身上黏貼標記，即可分析揮桿動作與擊球數據；資策會則結合教練專業知識、跨裝置數據及體適能檢測，提供個人化訓練建議，讓球友從場內指導到自主練習，都能獲得科技輔助。

資策會數轉院院長王世智表示，球友上課時聽得懂教練的提醒，但回到日常練習卻常不知道動作是否正確。資策會將教練的專業經驗融入AI虛擬教練，並整合模擬器、感測器等跨裝置數據，讓球友在課後的自主訓練也能獲得專業輔助。同時結合高球專項體適能檢測，協助教練掌握球友的身體活動能力與動作限制，據以安排適性訓練，再透過前後測追蹤改善成效，提升訓練品質及降低運動傷害風險。

在產業應用方面，工研院攜手中光電創境、中強光電等業者，整合投影、智慧感測與AI動作分析技術；奧圖碼針對應用情境建立使用者介面，串接互動內容與投影應用，並協助評估智慧高球方案應用機會與海外市場通路可能性。資策會AI虛擬教練已導入揚昇高爾夫球場，並與國家A級教練李瑞慧團隊完成場域驗證；高球體適能檢測方案則攜手茂德、中投及台基科，於霧峰高爾夫球場驗證。此次進一步拓展至三創商圈，讓智慧高球從專業球場延伸至城市消費場域。

工研院「高擬真虛實互動模擬系統」及資策會「Golf Master智慧高球專家系統」，分別獲得2026 WITSA Global AI Awards及2024 ASOCIO DX Award肯定。未來將持續串聯設備、軟體及場館業者，推動智慧高球整體解決方案走向國內外市場。

說計畫為國家科學及技術委員會科技辦公室統籌的跨部會運動科技計畫一環，由經濟部推動運動科技產業化，促進研發成果落地應用。