素有「研發界奧斯卡獎」美譽的2026年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）日前揭曉得獎名單。在經濟部產業技術司科技專案支持下，工研院今年勇奪三項大獎，涵蓋淨零永續、資通訊、創新製程等領域，其他獲獎單位包括美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）、麻省理工學院林肯實驗室（MIT Lincoln Laboratory）等國際重量級研發機構，再次展現臺灣創新研發的國際競爭力。

工研院表示，面對全球AI、半導體及淨零永續發展趨勢，工研院持續以跨域創新為核心，聚焦產業需求，將前瞻技術轉化為具市場價值的解決方案。今年獲獎的三項技術，不僅在溫室氣體減排、智慧通訊應用及半導體製程效率上取得突破，更已與產業界展開合作，展現工研院從技術研發到產業落地的創新實力。

主辦單位R&D World主編布萊恩・邦茲（Brian Buntz）表示，今年全球百大科技研發獎的一大趨勢，是更加重視製程開發與原型製作，約五分之一的參賽技術聚焦於AI與軟體應用，凸顯了加速核心製程的潛力。例如，工研院研發的「IonTwin半導體離子佈植數位雙生技術」，能將原本需要數小時的模擬時間縮短至不到10秒。他認為，工研院的成功關鍵在於務實執行、化繁為簡及追求卓越，優勢來自製造領域的深厚實力、與全球夥伴的合作，以及穩健的執行力，也彰顯臺灣在推動應用研究落地、提供實際產業解決方案上的獨特優勢。

在今年獲獎技術中，「N₂O-CAT：半導體低碳高效N₂O淨化技術」，突破傳統半導體電熱廢氣處理設備對氧化亞氮（N₂O）去除率僅約10%的限制，運用創新低溫觸媒技術，在攝氏500度以下將N₂O去除率提升至逾99%，並透過智慧廢氣分流與三階段淨化程序，同步去除PM2.5等粒狀汙染物、避免氮氧化物（NOₓ）排放，兼顧減碳、減汙與節能效益。目前已攜手臺禹科機完成原型設備及測試驗證，並可整合既有半導體廢氣處理設備，協助產業降低碳排與導入成本，提升綠色製造競爭力。

在資通訊領域，「泛網路雷達將無線基礎設施轉化為無所不在的感測服務」以模組化軟體升級既有通訊硬體設備，透過環境訊號變化量進行分析判斷，實現網路即感測器（network-as-a-sensor）概念，賦予網路具備感知與定位能力，提前實現6G通訊與感知融合願景，達到室內公分級、戶外三公尺內的定位精度，此技術已與國內外基地台業者合作，於國內、英國、西班牙及荷蘭完成場域驗證，拓展通感融合技術應用並開創新興商機。

在創新製程領域，「IonTwin半導體離子佈植數位雙生技術」，結合AI預測技術，將半導體離子佈植製程模擬參數產生時間，從傳統四至五小時大幅縮短至僅需10秒，並透過數位雙生模擬減少實際測試晶圓片的耗損，降低製程開發成本。此技術亦支援雲端與邊緣裝置應用，提升製程決策效率，目前已應用於一線晶圓製造大廠，協助半導體業者縮短製程開發時程、提升生產效率與產業競爭力。

工研院已連續19年榮獲全球百大科技研發獎肯定，目前累積了72項殊榮，其中超過九成的研發成果已成功應用於產業界，未來將持續協助臺灣產業升級轉型，並在全球科技供應鏈中持續創造競爭優勢。另外，為加速臺灣創新成果接軌國際市場，本次獲獎團隊亦參訪亞利桑那州立大學（Arizona State University, ASU）相關創新研發與技轉機構，包括Eyring Materials Center及SkySong Innovations，並透過「Tech Day」技術交流活動，與ASU雷鳥全球管理學院（Thunderbird School of Global Management）院長Charla Griffy-Brown等產學界代表交流，拓展臺美合作及海外商機。

「IonTwin半導體離子佈植數位雙生技術」結合AI預測與數位雙生模擬，將製程模擬參數產生時間從4至5小時縮短至10秒，並降低測試晶圓耗損。目前已應用於一線晶圓製造大廠，協助業者加速製程開發、降低測試成本。圖／工研院提供

「泛網路雷達將無線基礎設施轉化為無所不在的感測服務」，透過軟體升級既有通訊設備，賦予網路感知與定位能力，實現室內公分級、戶外三公尺內的定位精度，推動6G通訊與感知融合應用。圖／工研院提供