全球電子紙領導廠商元太（8069）25日宣布，「e啟讀出未來」公益專案邁入第十年，今年首度前進台灣東部，攜手電子紙生態圈夥伴共23家企業，為台東縣67所國小建置電子書行動圖書館，捐贈1,060台彩色電子書閱讀器，每台預載179本精選讀物，總捐贈價值約新台幣4,500萬元，預計嘉惠近6,700名學童。今年專案更首度從閱讀設備捐贈延伸至教師培力，與清華大學柯華葳教授閱讀研究中心合作，協助教師將電子紙閱讀器融入課堂教學，深化數位閱讀的教育效益。

「在數位科技普及的時代，如何幫助孩子培養閱讀習慣，同時兼顧閱讀舒適性，是元太科技推動『e啟讀出未來』的初衷。」元太科技董事長李政昊表示：「十年來，專案從南投出發，如今已走進全台10個縣市，累計嘉惠近10萬名學童。隨著專案一年一年展現成果，我們很高興看到越來越多電子紙生態圈夥伴主動加入，讓這項公益行動得以持續推動並擴大捐贈能量。除了參與電子書捐贈的夥伴企業之外，特別感謝從第一年即支持至今的振曜科技貢獻硬體材料及組裝，以及負責電子書統合採購與閱讀平台支持的博客來。今年我們更進一步結合教師培力，希望讓電子紙閱讀器不僅走進校園，也能融入日常教學，幫助孩子建立良好的閱讀習慣與能力。」

「臺東因幅員廣大、小班小校多，偏鄉孩子在圖書更新與數位學習上更需要社會力量的溫暖挹注。」臺東縣長饒慶鈴表示：「非常感謝元太科技李政昊董事長及23家生態圈企業，在專案十周年之際為臺東送上這份及時且深具意義的厚禮。電子紙無藍光、類紙舒適的特性，兼顧了學童的視力健康與數位學習需求；更難得的是，這次專案不僅捐贈硬體設備與豐富書籍，更結合清華大學柯華葳教授閱讀研究中心推動扎實的教師培力與教案陪伴，為臺東的第一線教育注入強大支持，陪伴偏鄉學童在健康、無負擔的閱讀環境中探索世界、茁壯成長。」

十年累積社會影響力 跨越10縣市、322所學校

元太科技自2017年發起「e啟讀出未來」公益專案，以「一學校一電子書行動圖書館」為目標，每年選定一個縣市，結合電子紙核心技術、員工志工、供應鏈夥伴及地方教育單位，共同推動數位閱讀教育。

十年來，專案足跡遍及全台10個縣市，累計捐贈至322所學校及29間圖書館，共提供7,185台電子書閱讀器，總捐贈價值逾新台幣3.3億元，嘉惠近10萬名學童。透過電子紙低耗電、類紙顯示及長時間閱讀舒適等特性，為學童提供多元閱讀資源，協助縮短城鄉教育資源差距。

今年台東專案採用博客來7.8吋BooksPad彩色電子紙閱讀器，搭配觸控筆，支援畫記重點及書寫練習。教師可依課程主題及學生需求選擇閱讀素材，讓電子書行動圖書館成為輔助教學與自主閱讀的工具。

此次專案由元太科技號召振曜科技、博客來數位科技、允昌國際、友輝光電竹南分公司、天鈺科技、台虹科技、玄通系統工程、同泰電子科技、坤裕精機、奇景光電、茂林光電科技、烟台正海科技、晨禎營造、晶門半導體、華懋科技、群創光電、義隆電子、達擎、樺欣機械工業、燁輝企業、聯合聚晶及聯享光電，總共23家生態圈夥伴共同響應，並在台東縣政府教育處支持下，將電子紙閱讀資源帶進台東校園。

從閱讀設備到教師培力 培養數位時代的閱讀素養

邁入第十年，「e啟讀出未來」專案除了持續提供閱讀設備與內容，也進一步投入教師培力，協助第一線教師將電子紙閱讀器融入日常教學，提升數位閱讀的教育效益。

面對數位世代學童持續性注意力下降、深度閱讀及資訊辨識能力不足等挑戰，108課綱強調培養學生「閱讀以學習」的素養，透過廣泛閱讀與主題閱讀，提升跨文本理解、知識整合及批判思考能力。數位閱讀並非取代紙本閱讀，而是結合兩者優勢，協助學童從培養閱讀興趣進一步發展深度理解與資訊判讀能力，建立數位時代所需的閱讀素養與思辨力。

為此，元太科技與清華大學柯華葳教授閱讀研究中心合作，透過示範教學、閱讀活動設計及教案實作，協助教師運用電子紙閱讀器中的數位閱讀資源，結合108課綱的素養導向教學，引導學生從閱讀中理解、思考與學習，讓數位閱讀成為課堂教學的有效輔助工具。

發揮電子紙低碳優勢 兼顧閱讀教育與環境永續

電子紙除了提供類紙閱讀體驗，也具備低耗電的環境優勢。根據美國羅徹斯特理工學院2012年研究，每本紙本書平均產生約7.46公斤CO₂e碳排放量。以此次台東專案提供的約18.9萬冊電子書取代紙本書估算，扣除1,060台電子書閱讀器約44.52公噸CO₂e的碳排放量，預估可減少約1,370.94公噸CO₂e，相當於約3.5座大安森林公園的碳吸存量，展現數位閱讀在教育推廣與環境永續上的雙重效益。

從閱讀設備、數位內容到教師培力，「e啟讀出未來」持續深耕閱讀文化推動。未來，元太科技將攜手電子紙生態圈夥伴及教育單位，擴大數位閱讀資源的可近性，讓更多學童透過閱讀探索知識、培養自主學習能力。

「e啟讀出未來」公益專案邁入第十年，今年首度前進台灣東部，由台東縣長饒慶鈴（左）頒贈感謝狀給元太科技，由元太科技副總經理羅銘鑑接受頒贈。圖／元太提供