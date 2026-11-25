根據TrendForce最新記憶體產業研究，由於中系雲端服務供應商（CSP）下修2027年記憶體訂單，預計NAND Flash產業在供給續增的情況下，將進入價格下行循環，全年產值因此較先前預估下調至約4,193億美元。DRAM市場儘管得以延續供不應求態勢，但價格漲幅將逐季收斂，2027年產值預估下修至1.15兆美元。

觀察NAND Flash領域，2026年第4季中旬開始，中系CSP考量GPU供給短缺，減少2027年enterprise SSD採購需求，幅度高於北美CSP的訂單成長。PC、智慧手機等消費性電子則因低價庫存耗盡，且2027年面臨整機漲價壓力，品牌為控制BOM cost，將全面下修搭載的NAND Flash容量規格。基於上述原因，2027年NAND Flash位元需求增幅將出現縮減。

然而，個別供應商將持續擴產，加上其餘原廠製程轉進的貢獻，2027年NAND Flash供給位元將顯著成長，預期將更加確立供過於求的產業格局，整體合約價格轉為下跌趨勢。因此，TrendForce下修2027年NAND Flash產值為4,193億美元，年增率為29%。

在DRAM市場，儘管自2026年第4季上旬開始，部分中系CSP便調降2027年長約（LTA）以外的server DRAM需求位元，但空出的需求空間已由北美CSP即時補上，全年DRAM位元需求保持明顯增長。

供給端隨著各大原廠擴張晶圓產能以及製程轉進，位元供應量延續年增。TrendForce表示，預期2027年DRAM供給持續偏緊，惟合約價格漲幅將逐季縮減，甚至於2027下半年進入持平狀態，促使全年產值下調為1.15兆美元，年增69%。