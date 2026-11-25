台積電美國亞利桑那州廠預計12月4日舉行擴建慶祝典禮，將啟動南區用地，台積電並向德州政府申請房產稅減免，有意在布拉左斯郡投資建廠；隨著在美國投資布局不斷擴大，美國將成為台積電海外先進製程生產重鎮。

人工智慧（AI）蓬勃發展，AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）等台積電美國客戶需求高度成長，並成為推升台積電營運成長的主要動力，據統計，台積電美國市場營收占總營收比重已攀高至76.87%。

為因應客戶需求，台積電不斷加碼投資美國，目前規劃斥資2650億美元，在亞利桑那州打造獨立的超大晶圓廠聚落。亞利桑那州第1座晶圓廠已於2024年第4季量產4奈米製程，第2座晶圓廠已完成興建，正進行設備移入和安裝，預計2027年第3季量產3奈米。

台積電並將持續在亞利桑那州建置數座晶圓廠和先進封裝廠，為支持擴展計畫和增加彈性，台積電今年初更進一步在亞利桑那州廠附近購得第2塊大面積土地。

相較於以往低調作風，台積電罕見規劃在12月4日舉辦擴建慶祝典禮，將邀請客戶、供應鏈夥伴和美國華府高層官員見證在美國投資的重要里程碑；台積電今年新購的南區土地也將啟動。

除了在亞利桑那州擴大布局外，考量美國大客戶提高產能需求，台積電董事長暨總裁魏哲家於今年10月法人說明會上公開表示，將在亞利桑那州以外地區擴充產能，而且也已派團隊赴德州進行評估。

據了解，台積電近期已向德州政府提出減免房產稅申請，有意挹注226億美元在德州布拉左斯郡投資興建晶圓廠，生產2奈米或更先進製程，甚至有外媒報導，台積電能否順利落腳德州的關鍵在是否取得減免房產稅的優惠。

但對於德州建廠的進度，台積電不願多做說明，僅表示投資德州案目前仍在評估中，提交申報資訊是為確保持續評估該地區潛在投資的過程中，與當地維持透明且良好溝通。

隨著美國市場重要性不斷提升，台積電擴大美國投資布局態勢明確，美國勢必將成為台積電海外先進製程生產重鎮。