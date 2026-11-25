AI高速運算帶動半導體產業加速邁向「光進銅退」新時代，光學量測設備廠光焱科技今（25）日舉行南科高雄路竹園區新廠動土典禮。光焱科技總經理廖華賢表示，受惠矽光子及半導體檢測需求快速成長，公司現有產能利用率已達90%，即使陸續承租五間標準廠房，仍不敷營運需求。新廠斥資近 10億元，將聚焦矽光子晶圓檢測設備的研發及生產製造，預計2027年第四季完工、2028年第一季正式投產。

廖華賢指出，光焱路竹新廠基地面積達1萬平方公尺，約3025坪，規畫興建四層樓廠房，總樓地板面積約4,000坪，將進一步整合研發及生產製造資源，擴大矽光子晶圓檢測設備供應能力，掌握半導體產業由電走向光的發展契機。

光焱科技成立於2009年，深耕光學量測技術長達17年。廖華賢表示，過去50年半導體產業發展主要圍繞電的應用，如今無論電性傳輸或先進封裝技術都已做到極致，隨著AI高速運算面臨傳輸瓶頸，光的重要性日益提升，而半導體產業即將走進的光學世界，正是光焱長期耕耘的領域。

廖華賢強調，目前矽光子產業發展的重要瓶頸之一就在測試。光焱掌握高階模擬光源、量子效率測試、矽光子量測及晶圓整合四大自主核心技術，除了追求量測精準度及效率，更重要的是將過去應用於前瞻研究的技術導入半導體量產線，滿足客戶大規模生產需求。

光焱去年發表新一代矽光子相關產品，今年已成功銷售並帶動營收成長。今年前三季合併營收達3.21億元，每股純益（EPS）達4.1元，毛利率維持六成以上。其中，半導體相關營收占比更由去年的13%，大幅攀升至今年約47%，成為公司營運成長的重要動能。

廖華賢表示，光焱長期與史丹福大學、加州大學柏克萊分校等全球頂尖研究機構合作，旗下產品獲全球SCI科學期刊逾6,000篇論文引用，頂尖科學期刊相關論文也超過百篇，形成公司重要的技術護城河。

隨著全球半導體產業加速布局矽光子，光焱也將營運重心由前瞻研究量測設備進一步延伸至半導體量產檢測市場。路竹新廠不僅肩負擴充產能的任務，更是光焱將自主研發技術轉化為產業量產應用、擴大切入全球半導體供應鏈的重要戰略基地。

光焱位於路竹科學園區新廠今日正式動土。光焱董事長柯歷亞（左三）和總經理廖華賢（左四）執金鏟主持動土儀式，南科管理局局長鄭秀絨（右二）親自參與。記者簡永祥／攝影