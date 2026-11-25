生成式人工智慧（AI）要在本地端高效運作，須兼顧運算效能與能源效率。國立台灣大學研究團隊成功開發兩代Transformer學習處理器晶片，透過減少不必要的運算及簡化AI運算流程，提升晶片能量效率，可助攻生成式AI朝本地端應用發展。

國科會今天舉辦研究成果記者會，在國科會「晶創台灣方案」支持下，台大電機工程學系暨電子工程學研究所教授楊家驤率研究團隊，從AI演算法、硬體架構到晶片設計進行跨層整合，開發兩代Transformer學習處理器晶片。

楊家驤指出，目前許多AI服務仰賴雲端資料中心進行運算，支援大型模型及大量資料處理，但隨著AI應用拓展至手機、機器人、工業設備及無人載具等，部分應用對即時反應、資料隱私及網路連線穩定性的要求提高，若完全仰賴雲端運算，可能面臨傳輸延遲、網路連線限制及資料傳輸能耗等問題。因此，如何讓AI在地端進行高效率運算，與雲端互補，成為重要發展方向。

楊家驤說明，Transformer是目前大型語言模型的基礎架構，模型在處理文字時，會分析不同詞元（token）之間的關聯，掌握上下文資訊。隨著模型規模擴大、輸入內容變長，所需處理與搬移的資料量增加，也加重本地端裝置的運算與記憶體負擔。團隊第一代晶片的核心概念，是在進行大量運算前先辨識重要的資料關聯，略過不重要的部分，並搭配近似與低精度運算降低計算成本。

楊家驤表示，第一代晶片為文獻上首顆同時支援Transformer推論與訓練加速的學習處理器，採40奈米製程，最高能量效率達99.2 TOPS/W（每瓦每秒兆次運算），為每瓦每秒可完成約99.2兆次運算，相較於發表時文獻上既有先進Transformer推論專用處理器，能量效率提升2.6至162倍。

楊家驤指出，第二代晶片進一步簡化模型訓練流程，降低運算與記憶體負擔，晶片最高能量效率達157 TOPS/W，較發表時文獻上既有先進Transformer學習處理器，面積效率提升1.3至3.2倍，能量效率提升1.6至7.6倍，也就是省面積且省電。

楊家驤表示，團隊讓不需要的資料少算、少搬，將有限的電力與硬體資源集中運用於關鍵運算，提升本地端AI的運算效率與即時反應能力，未來可望應用於手持式行動裝置、工業設備、機器人及無人載具等場域，支援即時資料分析、環境感知與智慧決策，降低對雲端運算及網路連線的依賴，提升裝置自主運作能力。

楊家驤表示，團隊已著手下一代晶片設計，針對生成式AI推理所面臨的記憶體頻寬瓶頸，優化外部記憶體資料流與控制流程，並持續進行運算資料壓縮。下一代晶片已於10月採16奈米製程下線。未來透過兩代晶片的研發成果及後續技術布局，推進生成式AI朝易於部署、高吞吐量及低能耗發展。