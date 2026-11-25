工業電腦大廠研揚（6579）日前與新加坡廠商RiderDome合作，將ARAS (Advanced Rider Assistant System，進階騎士輔助系統) 安裝在機車車隊中，用以即時整合管理者所需要的安全數據，協助機車車隊迅速掌握車輛安全狀況，並提升車隊管理的效能，也能有效降低交通事故的發生。

東南亞國家使用機車的範圍相當廣泛，不管是營業、通勤或是外送等用途。在台灣，民眾使用機車的比率非常高，但是機車還沒有公眾營業用途。但在東南亞國家，例如泰國或是越南等國，機車也像計程車一樣，是可以載客的工具之一。

研揚科技這次的成功案例就是在越南，針對載客機車車隊的管理，RiderDome研發了一套由人工智慧驅動的 「進階騎士輔助系統」，採用研揚的BOXER-8221AI，為全球首創專為機車車隊設計，以安全為核心的全面性解決方案。

RiderDome的ARAS軟體所需求的嵌入式產品，必須能夠處理三項主要的任務： 連接每輛機車的前後鏡頭，及執行複雜的機器視覺模型來分析機車周圍環境，同時將偵測到的危險資訊，例如： 碰撞風險、不安全的車距、盲點以及危險的超車動作，傳送至安裝在每輛機車後視鏡旁或儀表板上的「騎士警示裝置」（Rider Alarm Unit: RAU）。

之後，還要將車輛追蹤與騎士行為分析資料，從邊緣裝置無線傳輸至RiderDome的網頁式監控平台。讓車隊管理者可利用這個監控平台來追蹤、判斷並提升整個車隊的安全表現，於是研揚科技的BOXER-8221AI雀屏中選。

「透過系統AI邊緣運算進行即時分析，並向騎士發出警示，主動識別潛在的安全隱患，來降低碰撞事故發生機率。車隊運營商不僅節省維修費、保險費，也提升整體營運效率。透過管理平台指揮，可提供都市安全熱區地圖來優化行車路線； 同時即時蒐集車輛遙測資訊及騎士的騎乘行為數據，讓管理者可以高度掌握車隊行車安全，也為機車騎士提供多一層的保障。」研揚科技新加坡分公司業務經理 Daren Teo表示。

搭載BOXER-8221AI 的進階騎士輔助系統，協助降低50%的車隊事故發生率，目前已經在多個國家投入運作，在公共部門的緊急應變車隊和全球大型企業的物流部門使用，深獲客戶青睞！