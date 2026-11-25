AI 伺服器 2027需求續強 法人估全球出貨量年增24%
AI浪潮持續推升資料中心投資，2027年伺服器產業成長動能可望進一步擴大，法人預估全球伺服器出貨量年增24%，AI伺服器、ASIC及CPU需求同步爆發，其中代理式AI更將成為CPU市場新成長引擎，與PC市場持續衰退形成鮮明對比。
法人預估，2027年AI伺服器仍是產業成長主軸，帶動全球伺服器出貨量持續擴張，全年出貨量可望達2,520萬台，年增24%。其中，一般伺服器出貨量預估年增14%、達1,970萬台；AI伺服器則受惠GPU及ASIC需求同步升溫，出貨量可望年增77%、達550萬台（以tray計算，非機櫃）。
GPU伺服器方面，法人預估2027年出貨量將年增47%，其中輝達（NVIDIA）年增31%，超微（AMD）則可望年增逾12倍。輝達2027年機櫃出貨量預估將達10.1萬櫃，高於2026年的8萬櫃，SpaceX可望成為輝達最大客戶，鴻海則仍是主要ODM廠中市占率最高者。
不過，新平台出貨進度仍有差異。法人預估，輝達Vera Rubin Ultra（VRU）2027年出貨量有限，約3,000櫃；超微MI455則預計最快於2027年第1季量產，全年出貨量上看1.5萬櫃，Meta可望成為最大客戶。
ASIC伺服器同樣是2027年重要成長動能，法人預估，Google TPU伺服器出貨量將年增117%，AWS Trainium伺服器則年增58%，顯示雲端服務供應商持續擴大自研AI晶片布局，帶動ASIC伺服器需求快速成長。
值得注意的是，法人認為，市場目前仍低估Agentic AI（代理式人工智慧）的發展潛力。預估2027年AI相關CPU需求將達2,589萬顆，其中約六成、約1,553萬顆將用於Agentic AI，年增率高達186%，成為AI CPU中成長最快的應用領域，增幅也將明顯超越AI head node CPU。
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