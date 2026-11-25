隨著AI加速融入日常生活與產業現場，如何讓AI不僅能辨識環境，更能理解人的需求、即時提供協助，已成為智慧科技發展的重要方向。在經濟部產業技術司支持下，財團法人資訊工業策進會（資策會）數位轉型研究院（數轉院）研發的「IntelliGlass™智慧眼鏡多模態人本互動最佳化平台」，以及人工智慧研究院（AI院）研發的「數位導師（Vision Shepherd）」，雙雙榮獲2026年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）；資策會24日表示，兩項技術分別聚焦智慧人機互動與AI智慧製造，透過跨域合作與產業實證，展現AI創新研發與產業落地成果。

素有「研發界奧斯卡獎」美譽的R&D 100 Awards，是國際具指標性的科技研發獎項，表彰兼具技術創新與應用價值的研發成果。

此次資策會獲獎的兩項技術，分別從智慧穿戴的人機互動體驗及智慧製造的作業流程切入，透過AI情境感知與即時辨識技術，回應使用者需求與產業現場痛點，不僅展現AI從被動辨識走向主動協助的技術突破，更以具體的場域應用成果獲得國際評審肯定。

資策會執行長范俊逸表示，很榮幸資策會兩項創新技術獲得國際獎項，這不僅彰顯臺灣AI研發實力，也展現科技創新回應使用者需求與產業實際挑戰的重要性。不論是從智慧眼鏡依情境提供適用的資訊，到數位導師協助現場人員即時判斷與操作，AI的價值不僅在於提升運算與辨識能力，更在於能否真正協助人們解決問題。資策會將持續結合產學研資源，深化以人為本的AI技術研發與跨域應用，協助產業加速數位轉型，讓創新成果轉化為具體的產業效益。

從情境感知到即時協作 AI技術深化多元場域應用在智慧穿戴應用方面，資策會數轉院攜手宏達國際電子（HTC）及國立臺東大學共同研發「IntelliGlass™智慧眼鏡多模態人本互動最佳化平台」，整合視覺、聲音、動作、位置及環境等多模態感知資訊，透過AI分析使用者所處情境與認知負荷，動態調整智慧眼鏡的文字大小、顯示亮度、語音提示及通知優先順序，減少資訊過載對使用者造成的干擾。不同於傳統智慧眼鏡以固定方式呈現資訊，IntelliGlass™更強調依據使用者當下需求，提供適切且不干擾作業的互動體驗。

舉例來說，民眾配戴智慧眼鏡參觀展覽時，系統可依據使用者的觀看情境與資訊需求，調整導覽內容的呈現方式，避免過多文字遮擋視線，讓科技輔助更自然地融入參觀體驗。該平台亦具備跨品牌裝置整合能力，並透過產學研合作推動技術驗證，未來可延伸應用於文化觀光、智慧零售及產業作業等場域，提升智慧穿戴裝置的實用性與應用彈性。

智慧製造領域，資策會AI院與鴻海集團旗下鴻騰精密科技（FIT）自動化部門共同研發「數位導師（Vision Shepherd）」，結合AI影像辨識、人體骨架關鍵點分析及邊緣運算技術，能在0.1秒內辨識作業人員的動作姿態與操作異常，並即時提供標準作業程序指引，協助產線人員降低操作失誤。相較於傳統仰賴資深技師現場指導及事後檢查的作業模式，數位導師可在操作過程中即時提醒，讓AI成為產線上的數位老師傅。

以AI伺服器零組件組裝為例，當作業人員出現操作順序錯誤或動作偏差時，系統可即時辨識並提供修正指引，避免錯誤延續至後續製程。

該技術已於大型電子製造業者的核心產線進行實際應用，協助新進人員培訓時間縮短40%、工作站產出效率提升15%至20%；鴻騰自動化部門林奕德經理指出這套系統對產線成效卓著，單條示範產線每年約可節省新臺幣50萬元成本，並可減少廠區每年約24.7萬小時的後檢與重工時間，展現AI導入製造現場的具體效益。

資策會兩項技術在國際間大放異彩，不僅展現臺灣AI創新研發成果，更凸顯技術與產業需求結合的重要性。未來，資策會表示，將持續發揮產業鏈結與技術整合優勢，串聯產學研及上下游企業資源，協助產業加速數位轉型與AI導入，並透過跨域合作與場域實證，推動AI應用從單點示範走向產業鏈擴散，與民興利並帶動臺灣產業整體升級。