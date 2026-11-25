特殊氣體業者晶呈科技（4768）指出，今年前三季特殊氣體出貨成長，其中蝕刻氣體為大宗，受外銷出貨增加帶動，並持續拓展TGV（玻璃通孔）領域，第3季TGV相關產品開始貢獻營收。對於全年度成長目標，公司表示，仍拚特殊氣體營收目標成長逾30%、濕式化學品Stripper成長50%、TGV系列產品成長逾100%。

晶呈科技第3季特殊氣體營收3.44億元，約占整體營收九成，與前兩季相當；其中蝕刻氣體營收2.6億元，占特殊氣體營收77.5%，年增約92.2%，主要受外銷出貨增加帶動。黃光製程氣體占11.63%，營收年減約27%，主要受到市場價格下降影響，但鋼瓶出貨量增加約10%，市占率提升；薄膜氣體營收則與上季及去年同期相當，擴散氣體季增18%、年增12%。

特殊氣體第3季出貨6,898支鋼瓶，符合公司預期，預估第4季出貨量可達7,400至7,600支。公司預期明年特殊氣體營收成長逾30%，主要動能包括C4F6內外銷成長，並持續拓展Laser gas產品，已完整取得8張國際認證合格供應商資格。

Stripper則已獲客戶認證達15項產品，其中7項已穩定交貨，明年營收目標成長逾50%。

TGV系列產品方面，第3季出貨1,542萬元，占單季營收4.08%，公司看好明年成長逾100%。目前已建置兩大可量產核心產品線，包括Glass Core Board（大IC載板）及One pcs glass FAU（一體成形式CPO光纖束導基座），持續拓展相關市場。

此外，公司持續布局光纖組立相關技術，透過專利研發設備開發FAU光纖組立系統，克服光纖組立產業瓶頸，朝全自動化及高良率生產目標推進；另開發內嵌式磁導光纖（ENF），透過磁性原理導入自動化製程，加速光纖穿透光纖束導基座通孔並提升良率。

新廠建置部分，公司表示，頭份三廠C4F6年產250噸一級合成製造工廠已進入建置最後階段，近期可望試量產；竹北五廠則仍在資格審核中。

晶呈科技今年前三季營收11.98億元，年增106.11%，主要受蝕刻氣體外銷出貨增加帶動；惟低毛利產品出貨比重提高，毛利率年減約11個百分點，加上研發費用大幅，前三季稅後淨損5,895萬元，每股虧損1.22元，第3季研發費用占營收比重達13.3%。